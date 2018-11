Premier League: Jürgen Klopp sieht Zukunft in Mainz Klopp sieht Zukunft in Mainz - von SPORT1 / Lesedauer: 2 Minuten

"Außergewöhnlich" - Klopp schwärmt von BVB und Reus

München - In Mainz startete Jürgen Klopp seine Trainerkarriere. Eine Zeit, an die er sich gern erinnert. Daher will der Reds-Coach irgendwann wieder nach Mainz ziehen.