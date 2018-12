FC Liverpool gegen Manchester United (Premier League: FC Liverpool - Manchester United, ab 17 Uhr im LIVETICKER). Der ehemalige Rekordmeister der Premier League gegen den Verein, der ihn von der Spitze abgelöst hat.

Nicht nur deshalb ist das Duell Reds gegen Red Devils das vielleicht hasserfüllteste im englischen Oberhaus.

SPORT1 blickt auf eine Rivalität, die weit über den Fußball hinaus geht.

Alles begann mit einem Kanal

Die Abneigung von Liverpool und Manchester begann weit bevor die sich Vereine FC Liverpool und Manchester United im englischen Spitzenfußball um Trophäen duellierten. Ihr Ursprung liegt in der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert. (DATENCENTER: Premier League)

Beide Städte zählten zu den wirtschaftlich stärksten im britischen Königsreich. Manchester lebte dabei vor allem von seinen produzierten Gütern, die sich über den Liverpooler Hafen, einen großen Umschlagplatz, hervorragend in alle Welt verschiffen ließen. Beide Städte profitierten so voneinander.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann der Manchester Ship Canal eröffnet. Fortan war die Stadt nicht mehr von Liverpool abhängig. Dadurch sank auch der Wohlstand in der Hafenstadt, was die Beliebtheit Manchesters dort nicht steigerte.

Im 20. Jahrhundert verlagerte sich die Rivalität dann auch auf das Sportliche. Liverpool galt als der erfolgreichste englische Fußballklub, war lange Zeit englischer Rekordmeister – bis Sir Alex Ferguson am Old Trafford übernahm.

"Meine größte Herausforderung war es, Liverpool von seinem verdammten Sockel zu stoßen. Und das können Sie so abdrucken", sagte Sir Alex einmal in einem Interview. Im Jahr 2011 gelang es ihm, als United die Reds als englischen Rekordmeister ablöste.

Keine 60 Kilometer Entfernung zwischen beiden Stadien

Legendär ist auch das Interview mit Ex-United-Spieler Gary Neville, indem er versuchte, seine Abneigung mit Worten auszudrücken. "Ich kann Liverpool nicht leiden, ich kann Leute aus Liverpool nicht leiden, ich kann überhaupt nichts leiden, was mit Liverpool zu tun hat", redete sich der ehemalige Abwehrspieler in Rage. So sehr, dass ihm sein Vater, die Cricketlegende Neville Neville, das Mikro wegnehmen musste.

Die Rivalität der beiden Vereine begründet sich auch auf die Nähe der beiden Städte. Die Stadien Anfield und Old Trafford liegen beide an der M62, nur ungefähr 55 Kilometer voneinander entfernt.

In den 1980er Jahren gab es teils heftige Prügeleien nach den Partien. Auch auf dem Platz geht es stets zur Sache. Liverpool-Legende Steven Gerrard sah in einem Duell der beiden Vereine im Jahr 2015 die schnellste Rote Karte seiner Karriere, keine 40 Sekunden nach seiner Einwechslung.

Fans verhöhnen Tragödien des anderen Teams

Auch die Fans lassen bei den Duellen die gegnerischen Spieler regelmäßig wissen, was sie von ihnen halten. Als sich United-Spieler Alan Smith im Jahr 2006 das Bein brach, verhöhnten ihn die Fans der Reds, indem sie die Sirene eines Rettungswagens imitieren. Zudem wurde auch noch der Krankenwagen attackiert, der Smith ins Krankenhaus bringen sollte.

Die Fans aus beiden Lagern kennen keine Tabus, wenn der Lieblingsgegner zu Gast ist. Sowohl das 1958er Flugzeugunglück von München (acht United-Spieler starben) als auch die Tragödie von Hillsborough 1989 (96 Liverpool-Fans wurden im Stadion von Sheffield zu Tode gequetscht) werden in den fiesesten Schmähgesängen der beiden Lager thematisiert.

Liverpool-Fans sprechen vom "Münchner Abschaum" und imitieren Flugzeuge in Anspielung auf den tragischen Flugzeug-Absturz der legendären Busby Babes von Manchester in München. Uniteds Fans halten mit dem Stadiongesang "96 sind nicht genug" in Anlehnung an die Hillsborough-Opfer dagegen.

Im Übrigen wechselte seit 1964 kein Spieler mehr direkt von einem zum anderen Klub, der letzte war Phil Chisnall. Ferguson soll im Jahr 2007 sogar sein Veto gegen einen Wechsel von Gabriel Heinze zu Liverpool eingelegt und ihn stattdessen lieber an Real Madrid verkauft haben.

Die Rivalität der beiden Klubs ist im Übrigen ganz im Sinne von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. "This is the salt in the soup", sagte er vor einiger Zeit in typischer Klopp-Art zu diesem Duell. Und was mit Salz in der Suppe gemeint ist, dürfte auf der Insel wohl jeder Fußball-Fan verstehen.