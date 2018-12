Das Aus für Jose Mourinho war von Manchester United kaum bekannt gegeben worden, da hagelte es bereits Spott und Häme für den extrovertierten Coach.

In den sozialen Netzwerken kursieren schon jetzt nicht ganz ernst gemeinte Ratschläge, wohin der Portugiese nun wechseln sollte und was er mit seiner exorbitanten Abfindung von geschätzten 25 Millionen Euro so alles anstellen könnte.

Bildergalerie Die Eskapaden des Jose Mourinho 36 Bilder

Und natürlich gehen die User auch darauf ein, wie die Reaktion von Paul Pogba ausgefallen sein könnte. Der französische Weltmeister wurde von Mourinho nicht nur einmal scharf kritisiert und öffentlich bloßgestellt.

Pogba reagierte sogar selbst bereits. Er veröffentlichte einen Tweet mit einem grimmigen Blick, löschte diesen aber kurz darauf wieder.

Die weiteren Reaktionen im Einzelnen: