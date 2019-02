Der sportliche Höhenflug des FC Liverpool hat bei den Reds für einen neuen Rekordabsatz in Sachen Trikotverkäufe gesorgt - mit unangenehmen Folgen.

Fans, die aktuell auf der Homepage des ehemaligen englischen Rekordmeisters versuchen, ein Heimtrikot zu kaufen, erhalten eine Mitteilung des Vereins.

FC Liverpool in Trikot-Not

Darin heißt es: "Wegen der erheblichen Nachfrage nach unserem Heim-Outfit sind derzeit viele Posten nicht vorrätig. Die Trikots der Saison 2018/19 sind die erfolgreichsten unserer Geschichte."

Auf der offiziellen Liverpool-Homepage sind Heimtrikots derzeit nur schwer erhältlich © FC Liverpool

Um die Nachfrage bedienen zu können, habe der Verein bereits "eine weitere Neubestellung an Heimtrikots veranlasst und wir arbeiten hart daran, dass unsere Fans diese baldmöglichst kaufen können".

Sobald die neuen Artikel verfügbar sind, sollen die interessierten Anhänger eine Benachrichtigung zur Vorbestellung erhalten - voraussichtlich Mitte Februar.

Champions-League-Duell mit FC Bayern

Bereits in der vergangenen Saison, in der das Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp erst im Champions-League-Finale an Real Madrid gescheitert war, hatte Liverpool bei den Trikotverkäufen einen neuen Rekord aufgestellt.

Noch bis zum Ende der Saison 2019/20 werden die Reds von New Balance ausgestattet, der Vertrag mit dem Sportartikelhersteller soll rund 40 Millionen Euro jährlich wert sein.

Im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse trifft Liverpool am kommenden Dienstag auf den deutschen Rekordmeister FC Bayern München (Champions League: FC Liverpool - FC Bayern München am 19. Februar ab 21 Uhr im LIVETICKER).