Eden Hazard hat es geschafft: Der Chelsea-Profi meisterte den Sprung vom hoffnungsvollen Talent zum Superstar.

Sein Mitspieler Callum Hudson-Odoi hat diesen Weg noch vor sich. Da ist es sicher nicht schlecht, einen wie Hazard zu haben, der ihm dabei helfen kann.

"Ich denke, dass ich besser als er war", scherzte der Belgier auf die Frage, ob Hudson-Odoi schon weiter sei, als er selbst es in dessen Alter war, wurde aber schnell wieder ernst.

Hazard lobt Hudson-Odoi

"Wenn er mich etwas fragen will, dann helfe ich ihm, kein Problem, aber er ist schon ein großartiger Spieler. Ich bin nicht überrascht", lobte der 28-Jährige das Offensiv-Talent.

Beim ungefährdeten 3:0-Sieg in der Premier League gegen Brighton & Hove Albion hatte Hudson-Odoi sein Startelf-Debüt für die Blues gefeiert. Er bereitete das 1:0 von Olivier Giroud vor und zeigte auch sonst, warum der 18-Jährige bei Top-Klubs wie dem FC Bayern hoch im Kurs steht. Wettbewerbsübergreifend hat der Offensivspieler nun vier Tore in neun Spielen von Beginn an erzielt. Fünf weitere Treffer bereitete er vor.

Der Rat eines Superstars: Auf dem Boden bleiben

"Ich habe ihm gesagt, dass er auf dem Boden bleiben soll", erzählte Hazard. "Das ist für mich das Wichtigste. Dann kann er es sehr weit schaffen." Der Offensivspieler weiß, dass der schnelle Ruhm so manchem jungen Talent zu Kopfe steigt und ganze Karrieren zerstören kann: "Im Fußball kann es sehr schnell gehen, man kann in zwei Monaten ganz oben sein und zwei Monate später hat dich jeder vergessen."

Hazard hat auch einen Tipp für seinen Teamkollegen parat. "Ich habe keinem zugehört, der über mich geredet hat", erzählte der Kapitän der belgischen Nationalmannschaft. "Ich glaube, dass mir auch meine Familie dabei geholfen hat, bescheiden zu bleiben."

Hazard will Hudson-Odoi dabei helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Der Superstar prophezeit dem Flügelstürmer aber schon jetzt eine große Karriere: "Seine Zeit wird kommen. Er hat heute gespielt und er wird auch in Zukunft viel spielen."