Im Osten Englands wird gerade kräftig an einem Fußball-Märchen geschrieben. Norwich City steht sieben Spieltage vor Saisonende dicht vor dem Aufstieg in die Premier League.

Der Spitzenreiter führt die englische Championship nach 39 Spieltagen mit fünf Punkten Vorsprung auf Leeds United an - sieben Zähler sind es sogar auf den Tabellendritten Sheffield United. Die ersten beiden Teams steigen direkt auf, die vier Mannschaften dahinter spielen den dritten Aufsteiger aus.

Drei Jahre nach dem letzten Abstieg aus dem Oberhaus träumen sie an der Carrow Road wieder von der guten alten Zeit. Macher ist der deutsche Trainer Daniel Farke, der seit Sommer 2017 im Amt ist und die graue Maus nach Platz 14 in seiner ersten Saison wieder salonfähig gemacht hat.

Doch was macht den ehemaligen Trainer der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund in England so erfolgreich?

Durch die vergleichsweise bescheidenen Mittel, die die Canaries (Kanarienvögel) zur Verfügung haben, bedient sich der 42-Jährige auch bei früheren Bundesliga-Spielern, die unter Farke richtig aufgeblüht sind.

"The German Club"

Der Verein wird bereits als "The German Club" auf der Insel betitelt. Farke misst aber der Nationalität seiner Akteure keine besondere Bedeutung bei. "Die Qualität der Spieler ist wichtig, der Reisepass spielt dabei überhaupt gar keine Rolle", sagt er. Entscheidend sei, "dass sich die Jungs komplett mit dem Klub und unserer Spielweise identifizieren".

Nichtsdestotrotz ist die große Anzahl an deutschen Spielern nicht von der Hand zu weisen. Insgesamt befinden sich acht Akteure mit deutschem Pass im Kader.

Fixe Säulen

Christoph Zimmermann ist ein Name, der in Deutschland kaum bekannt ist. Der Düsseldorfer wechselte 2017 von der zweiten Dortmunder Mannschaft nach Norwich. Dort mauserte er sich in den vergangen zwei Jahren zum Stammspieler und ist aus der Innenverteidigung nicht mehr wegzudenken.

Ein weiterer Leistungsträger ist Marco Stiepermann. Der gebürtige Dortmunder kam ebenfalls 2017 vom VfL Bochum zu den Engländern. Der 28-jährige Offensivspieler ist der Denker und Lenker in der Offensive und unter Farke fixer Bestandteil.

Tom Trybull, einst bei Greuther Fürth und dem FC St. Pauli unterwegs, hat sich im defensiven Mittelfeld festgespielt.

Mit Moritz Leitner und Mario Vrancic ist auch das zentrale Mittelfeld in deutschsprachiger Hand. Torjäger ist der ehemalige Schalker Teemu Pukki, der schon 24 mal in der Liga zugeschlagen hat.

Keine Beachtung trotz Neustart

Die gemeinsame Vergangenheit bringt aber auch bei Farke keine Stammplatzgarantie, und so gibt es Spieler, die unter ihm so gut wie keine Beachtung finden.

Prominentestes Beispiel ist Felix Passlack. Das einstige Dortmunder Wunderkind kam per Leihe nach Norwich, um Spielpraxis zu sammeln. Zwei Monate vor Vertragsende steht ein einziger Einsatz in der Championship zu Buche.

QPR nächster Gegner

Am 40. Spieltag trifft Norwich City am Samstag zuhause auf die Queens Park Rangers - die nächsten drei Punkte sind fest eingeplant.

Der Aufstieg wird für den Underdog kein Selbstläufer, doch arbeitet man in den nächsten Wochen so kontinuierlich weiter wie in den letzten Zeit, könnte der Traum von der Rückkehr in Premier League bald Wirklichkeit werden.