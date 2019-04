Spitzenspiel in der Premier League, Erster gegen Vierter - oder einfach Liverpool gegen Chelsea (Premier League: FC Liverpool - FC Chelsea, ab 17.30 Uhr im LIVETICKER). (Tabelle der Premier League)

Ähnlich wie in der Bundesliga ist auch in England der Titelkampf spannend wie seit Jahren nicht mehr. Während sich der FC Liverpool und Manchester City an der Tabellenspitze um die Meisterschaft duellieren, hat sich dahinter heimlich, still und leise der FC Chelsea nach vorne geschoben.

Fünf Siege aus den vergangenen sieben Spielen haben die Blues innerhalb weniger Wochen von Platz sechs auf den vierten Rang katapultiert. Doch die Konkurrenz wartet nur auf einen Ausrutscher der Mannschaft von Maurizio Sarri. Lediglich zwei bzw. drei Punkte beträgt der Vorsprung auf Manchester United und den FC Arsenal.

Chelsea ist Angstgegner von Liverpool

Während Chelsea erst am Donnerstag zu einem ungefährdeten Sieg bei Slavia Prag kam, konnten sich die Gastgeber nach dem 2:0-Erfolg in der Champions League gegen den FC Porto 48 Stunden länger ausruhen und dürften folglich topfit in die Partie an der Anfield Road gehen.

Insbesondere Mohamed Salah dürfte darauf brennen, nach seinem Tor gegen Southampton in der Vorwoche nachzulegen. Damals hatte der Ägypter seine fast zweimonatige Torflaute beendet. (Spielplan der Premier League)

Die Statistik spricht dabei allerdings nicht unbedingt für die Mannschaft von Jürgen Klopp. Nur zwei der letzten 15 Duelle konnte Liverpool gegen den FC Chelsea gewinnen, zuletzt trennte man sich in der Hinrunde mit einem 1:1-Unentschieden. Damals rettete Daniel Sturridge seine Mannschaft erst in der 89. Minute vor der ersten Saisonpleite.

