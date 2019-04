Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool einen drohenden Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft in der Premier League in der Schlussphase abgewendet.

Zum Auftakt des 33. Spieltags kamen die Reds durch späte Treffer von Mohamed Salah (80.) und Jordan Henderson (86.) noch zu einem 3:1 (1:1) beim FC Southampton. (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Liverpool übernahm damit vorübergehend die Tabellenführung von Manchester City, das aktuell zwei Punkte Rückstand hat. (Service: Die Tabelle der Premier League)

Die Citizens, die am Wochenende zunächst das Halbfinale im FA Cup gegen Brighton bestreiten, treten im englischen Oberhaus erst wieder am 14. April gegen Crystal Palace an. Das Nachholspiel vom 31. Spieltag gegen Manchester United findet am 24. April statt. (Service: Ergebnisse/Spieltag der Premier League)

Liverpool gerät früh in Rückstand

Im St. Mary's Stadium begann Liverpool behäbig und kassierte gleich die Quittung: Shane Long nutzte einen Stellungsfehler von Andrew Robertson, um die vom früheren Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl trainierten Gastgeber in Führung zu köpfen (9.).

Liverpool bekam nur langsam Tempo ins Spiel, trotzdem gelang Naby Keita noch vor der Pause der Ausgleich (36.).

In Halbzeit zwei belohnte sich Liverpool spät für ein intensives Powerplay: Salah traf nach einem Sololauf über den halben Platz, ehe Kapitän Henderson für die Entscheidung sorgte.