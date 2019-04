Titelverteidiger Manchester City hat den FC Liverpool als Tabellenführer der englischen Premier League wieder abgelöst und im spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen um die englische Fußball-Meisterschaft mit der Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp alles wieder selbst in der Hand. (Premier-League-Tabelle)

Die Citizens setzten sich in einem Nachholspiel der 31. Runde bei Rekordmeister Manchester United 2:0 (0:0) durch und sind damit ihrer siebten Meisterschaft einen entscheidenden Schritt näher gekommen. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Im Hexenkessel Old Trafford sorgten Bernardo Silva (54.), der auf Vorarbeit des deutschen Nationalspielers Ilkay Gündogan traf, und Edeljoker Leroy Sane (66.) für den Erfolg der Mannschaft des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola. Torjäger Kun Agüero traf zudem vor 74.431 Zuschauern in der 55. Minute noch den Pfosten.

Anzeige

Durch die beiden Derby-Treffer brach City auch den eigenen Rekord in Sachen Saisontoren: Die Skyblues stehen nun wettbewerbsübergreifend bei 157 Treffern. 2014 hatten sie 156 Mal getroffen.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

City hat als Tabellenerster nach 35 Spieltagen mit 89 Punkten einen Zähler mehr als Liverpool und ist bei drei noch ausstehenden Spielen im Vorteil. Das Restprogramm der Titelrivalen ist ähnlich machbar: City spielt in Burnley, gegen Leicester und in Brighton, Liverpool muss gegen Absteiger Huddersfield, in Newcastle und gegen Wolverhampton ran.

Sané kommt in der 51. Minute

Die Citizens, bei denen Sane im Gegensatz zu Gündogan beim Anpfiff auf der Bank saß und erst in der 51. Minute eingewechselt wurde, waren von Beginn an überlegen und hatten vor der Pause 70 Prozent Ballbesitz. Die beste Möglichkeit für City vor der Pause vergab Bernardo Silva in der 18. Minute. Auf der anderen Seite hätte zwei Minuten zuvor Jesse Lingard ManUnited in Front bringen können.

Auch nach der Pause waren die Gäste tonangebend, aber die Mannschaft von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola konnte ihre Überlegenheit zunächst nicht in Treffer ummünzen. United zeigte sich in der Defensive gegenüber der 0:4-Pleite am Ostersonntag beim FC Everton zwar verbessert, war letztlich aber chancenlos. Spätestens nach dem zehnten Saisontreffer von Nationalspieler Sane war die Partie entschieden.

Blamage für Arsenal

Im Kampf um einen Champions-League-Platz erlitt der FC Arsenal durch ein 1:3 (0:3) bei den Wolverhampton Wanderers einen weiteren herben Rückschlag. Ruben Neves (28.) und Matt Doherty (37.), Diogo Jota (45.+2) trafen gegen das Team der 2014er-Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi, der im Gegensatz zu Özil von Anfang bis Ende auf der Bank saß.

Bernd Leno im Tor der Gunners war bei den Gegentreffern machtlos. Den Ehrentreffer für die Gäste aus London erzielte der frühere Bundesligaprofi Sokratis (80.).

Jetzt das aktuelle Trikot von Manchester United oder Manchester City bestellen | ANZEIGE