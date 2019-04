Am Freitag kommt es zum Duell der ehemaligen Bundesliga-Trainer. Jürgen Klopp trifft mit dem FC Liverpool auf den FC Southampton mit Ralph Hasenhüttl. (Premier League: Liverpool vs. Southampton am Freitag 21:00 Uhr im SPORT1- Liveticker)

Die Ausgangssituation könnte unterschiedlicher nicht sein. Liverpool kann mit einem Heimsieg wieder zurück an die Tabellenspitze und gegen ManCity vorlegen.

Ralph Hasenhüttl und sein Team brauchen jeden Punkt, um nicht wieder in Abstiegsgefahr zu geraten.

Anzeige

Klopp unter Zugzwang

Nach dem Lastminute-Heimsieg am 32. Spieltag gegen Tottenham, muss eine Leistungssteigerung der Reds her, um gegen Saints die dringend benötigten Punkte zu holen.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Liverpool bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Liverpool steht unter Zugzwang, liegt man doch einen Zähler hinter dem direkten Konkurrenten aus Manchester. Und: In der kommenden Woche wartet der FC Chelsea der nächste Kracher auf das Klopp-Team.

DAZN gratis testen und die internationalen Top-Ligen live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Hasenhüttl erfolgreich

Für den FC Southampton begann die diesjährige Premiere League-Saison katastrophal. Nach dem 16. Spieltag stand man mit neun Punkten auf dem vorletzten Platz. Anfang Dezember übernahm der Ralph Hasenhüttl die Mannschaft. Die Umstellung für den Ex Leipzig-Coach war eine Herausforderung.

“Wir mussten in den ersten fünf Spielen gleich viermal gegen Top-6-Klubs antreten, unser Auftaktprogramm war brutal. Parallel dazu galt es, eine verunsicherte Mannschaft wieder in die Spur zu bringen“, sagte der Österreicher nun bei Spox

Das gelang dem gebürtigen Steirer auch, in seinen ersten 15 Spielen holte er 23 Punkte. Doch Hasenhüttl will sich noch nicht zu optimistisch für das Saisonfinish geben. Zu knapp liegen die Mannschaften im unteren Tabellenende zusammen.

“Wir sind auf einem guten Weg, das stimmt. Aber trotzdem ist es noch ein sehr weiter Weg, den wir gehen müssen. Jetzt haben wir einige Zähler mehr auf dem Konto, stehen aber noch immer hinten drin."

Sie können Sie das Spiel Live mitverfolgen:

Stream: Dazn

Liveticker: SPORT1