Eden Hazards Wechsel vom FC Chelsea zu Real Madrid war keine Überraschung. Trotzdem fällt dem Belgier der Weggang aus London nach sieben Jahren im Verein alles andere als leicht.

Das zeigte er jetzt mit einem emotionalen Facebook-Post an seine Fans. In diesem bedankte er sich beim Verein und den Fans für die gemeinsame Zeit: "Chelsea zu verlassen ist die größte und schwerste Entscheidung in meiner bisherigen Karriere."

Zu seinem Wechsel nach Madrid sagt der 28-Jährige: "Es ist kein Geheimnis, dass es mein Traum war, für sie (Real Madrid, Anm. d. Red.) zu spielen, schon als ich ein kleiner Junge war, der sein erstes Tor schoss."

Hazard gehe aber mit einem lachenden und einem weinenden Auge: "Ich habe jeden Moment bei Chelsea geliebt und habe nie darüber nachgedacht, den Klub für einen anderen Verein zu verlassen."

Hazard wechselt spanischen Medienberichten zufolge für 100 Millionen Euro zu Real Madrid. Dort erhält der 28-Jährige einen Vertrag bis 2024.