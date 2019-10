Aufatmen bei Jürgen Klopp und dem FC Liverpool: Stürmerstar Mohamed Salah hat das harte Foul von Leicester-Profi Hamza Choudhury anscheinend ohne schwere Verletzung überstanden.

Laut der Tageszeitung Liverpool Echo ist Salahs linker Knöchel verstaucht, eventuell kehrt der Ägypter bereits im kommenden Auswärtsspiel gegen Manchester United (20. Oktober) zurück in den Kader der Reds.

Die Länderspielpause kann Salah zur Regeneration nutzen, Nationaltrainer Hossam El Badry verzichtet im Test gegen Botsuana auf den Ausnahmespieler.

Choudhury hatte für das Einsteigen gegen Salah Gelb gesehen, für Klopp eindeutig zu wenig. "Wenn man einen Spieler im Vollsprint umhaut, ohne dass der Ball in der Nähe ist, gibt es nur mich nur eine Farbe", sagte er verärgert. Liverpool hatte Leicester City am Samstag durch einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit 2:1 geschlagen und damit den achten Sieg im achten Ligaspiel gefeiert.