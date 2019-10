Nach der nächsten Niederlage mit Manchester United hat Torwart David de Gea in einem emotionalen Interview Kritik am eigenen Team geübt.

"Das ist wahrscheinlich die schwierigste Zeit, seit ich hier bin. Ich weiß nicht, was los ist", klagte der 28-Jährige nach der 0:1-Niederlage gegen Newcastle United. Die Red Devils sind nur noch zwei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt.

"Sorry an die Fans"

Der spanische Keeper nahm das Team in die Verantwortung: "Wir haben keine richtigen Chancen kreiert. Wir haben gut verteidigt. Das Team muss sich steigern." Nebst Frust herrschte bei de Gea große Ratlosigkeit. Auf die Frage, was sich sich verbessern müsse, antwortete er: "Alles" - und schob nach: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll."

Den Siegtreffer erzielte Gastgeber Newcastle nach einer Ecke. Das stößt dem Torwart besonders bitter auf: "Komm schon. Das darf nicht passieren, das ist inakzeptabel." Nicht nur das Spiel, die gesamte bisherige Saison sei nicht gut gewesen. Für die schlechte Leistung entschuldigte er sich sogar: "Sorry an die Fans. Wir werden weiter kämpfen."

Aktuell schwebt Manchester United mit neun Punkten in der Tabelle gefährlich nah an der Relegations-Zone. Die Red Devils konnten bisher nur ein Spiel für sich entscheiden.