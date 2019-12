Jürgen Klopp hat seinen bislang bis 2022 laufenden Vertrag beim FC Liverpool vorzeitig bis 2024 verlängert. Das gab der Champions-League-Sieger am Freitagmittag bekannt.

"Wir setzen fort, was bislang nicht allzu schlecht funktioniert hat. Ja, wir haben uns auf einen neuen Vertrag bis 2024 geeinigt", erklärte Klopp in einer Videobotschaft, ehe er in gewohnter Art und Weise scherzte: "Das werden gute Nachrichten für einige sein, nicht so gute für andere. Sorry, aber ihr könnt den Kanal jetzt abschalten."

Klopp steht seit Oktober 2015 bei den Reds unter Vertrag, nachdem er zuvor Borussia Dortmund unter anderem zu zwei Meisterschaften, einem Pokalsieg sowie ins Champions-League-Finale 2013 geführt hatte. Zu Beginn seiner Trainerlaufbahn war ihm bei Mainz 05 unter anderem 2004 der Aufstieg in die Bundesliga gelungen.

Klopp mit FC Liverpool auf Meisterkurs

"Als der Anruf im Herbst 2015 kam, hatte ich das Gefühl, dass wir perfekt füreinander sein würden", meinte der ehemalige Bundesliga-Profi rückblickend und ergänzte: "Inzwischen habe ich das Gefühl, dass ich das unterschätzt habe. Nur weil ich komplett überzeugt bin, dass sich unsere Zusammenarbeit weiterhin perfekt ergänzen wird, kann ich diese Zusage bis 2024 machen. Wenn ich das nicht glauben würde, könnte ich nicht verlängern."

Mit dem FC Liverpool gewann Klopp 2019 neben dem Titel in der Königsklasse auch den europäischen Supercup. Aktuell führen die Reds die Premier League nach 16 Spieltagen mit acht Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Leicester City an und liegen damit auf Kurs, sich 2020 erstmals nach 30 Jahren wieder zum englischen Meister zu küren.