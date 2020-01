Ex-Arsenal-Torwart David Seaman hat auf die aufkommende Kritik am deutschen Nationaltorhüter Bernd Leno reagiert. Auf seinem Twitter-Kanal verteidigt der dreimalige englische Meister den 27-Jährigen.

"Es macht mich wahnsinnig, wenn ich nur von Fehlern bei Bernd Leno höre. Er hat in dieser Saison so viel zu tun und mit der Menge an Paraden, die er gemacht hat, ist er derzeit möglicherweise der beste Spieler im Arsenal-Team", so Seaman.

Leno patzt gegen Chelsea

Zuletzt hatte Leno mit einem folgenschweren Patzer im Spieler gegen den FC Chelsea auf sich aufmerksam gemacht, als er vor dem Ausgleich an einer Flanke vorbeiflog. Die "Gunners" gaben das Spiel nach einer 1:0-Führung noch aus der Hand und verloren mit 1:2.

Der FC Arsenal läuft den eigenen Ansprüchen derzeit weit hinterher. Auf Platz 10 stehend konnte am Mittwoch immerhin mal wieder ein Sieg eingefahren werden. Die Londoner besiegten Manchester United mit 2:0.