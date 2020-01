Für José Mourinho und seine Tottenham Hotspur war die 0:1-Niederlage beim FC Southampton am Neujahrstag schon ärgerlich genug - doch die verlorenen Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze waren nicht einmal das schlimmste an jenem Abend.

Viel härter traf die Spurs und ihren Trainer die Verletzung von Harry Kane, der sich in jenem Spiel in der 74. Minute am Oberschenkel verletzte und mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Spielfeld humpelte.

Noch steht die endgültige Diagnose nicht fest - doch es sieht nach einer längeren Ausfallzeit des Nationalstürmers aus. In den englischen Medien ist die Rede von mindestens drei Wochen - und sogar sein Einsatz im Champions-League-Achtelfinale gegen RB Leipzig (19. Februar) könnte auf der Kippe stehen.

Im schlimmsten Fall könnte Kane seinem Klub ganze zwei Monate fehlen - damit würde der 26-Jährige in beiden Duellen mit Leipzig fehlen. Am Freitag soll ein erneuter Test die genaue Diagnose ans Licht bringen.

Bis dann hoffen Mourinho und die Spurs, dass es nicht ganz so schlimm ist.