60 Millionen Euro zahlte der FC Liverpool vor zwei Jahren für seine Dienste, doch die hohe Ablösesumme konnte Naby Keita bislang nur in Ansätzen rechtfertigen.

Geht es nach seinen Teamkollegen Jordan Henderson und Virgil van Dijk, wird der früherer Mittelfeldstratege von RB Leipzig in der kommenden Saison zeigen, was in ihm steckt.

Nach einer durchwachsenen und von Verletzungen geprägten Saison schöpfte Keita nach der Corona-Pause wieder verstärkt sein Potenzial aus, kam unter Jürgen Klopp beim englischen Meister in allen neun Premier-League-Spielen zum Einsatz, schoss dabei ein Tor und bereitete zwei weitere vor.

Liverpool-Kapitän Henderson lobt Keita

"Ich denke, Naby ist sehr gewachsen", sagte Kapitän Henderson dem Liverpool Echo. "Es braucht einige Zeit, sich bei diesem Klub zu entwickeln, besonders wenn man jünger ist. Seit der Rückkehr aus dem Lockdown ist sein Leistungsniveau wirklich gut. Selbst davor war er gut in Form, bis er sich hier und da kleinere Verletzungen einfing, die ihn zurückwarfen."

Henderson stärkte Keita jedenfalls den Rücken: "Man kann das Talent, das er hat, sehen und er kann ein fantastischer Spieler für diesen Klub werden. Ich denke, die Leute beginnen nun den wahren Naby zu sehen und was er machen kann."

Auch Abwehrchef van Dijk freute sich über die positive Entwicklung seines 25 Jahre alten Teamkollegen.

Van Dijk: "Keita ist weltklasse"

"Ich freue mich einfach für Naby, er ist ein fantastischer Typ. Er arbeitet so hart und er ist ein herausragender Fußballer, das sehen wir Woche für Woche", sagte van Dijk dem Klub-TV. "Unglücklicherweise hatte er Pech mit einigen Verletzungen, aber hoffentlich bleibt er nächste Saison komplett fit."

Der Niederländer ergänzte: "Um ehrlich zu sein, denke ich, er ist weltklasse. Ich sehe diese Momente, wenn er den Ball hat, die cleveren Bewegungen und seine Intelligenz. Es ist einfach unglaublich, das zu sehen und ich freue mich sehr für ihn."