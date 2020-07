Die vergangene Woche wird Jordan Henderson mit Sicherheit nicht vergessen.

Am Mittwochabend stemmte der Kapitän des FC Liverpool die Premier-League-Trophäe in den Himmel, am Samstag wurde der Engländer dann auch noch zum besten Spieler der Liga gewählt. Einer der ersten Gratulanten: Trainer Jürgen Klopp.

Henderson bekam bei der Preisverleihung eine Videobotschaft seines Coaches vorgespielt, während der er seine Tränen vor laufenden Kameras nicht mehr zurückhalten konnte.

Klopps emotionale Botschaft im Wortlaut

"Hi mein Freund. Eine der großen Fragen im Fußball lautet: 'Was macht einen richtigen Spieler aus?'", begann Klopp seine Botschaft, die mit jedem Wort emotionaler wurde:

"Was ist wichtiger - ist es Talent, ist es Leidenschaft? Ich denke, die einfache Antwort ist, dass du ohne Talent nichts bist, und ohne Leidenschaft wirst du immer ein Talent bleiben. Du bist das perfekte Beispiel dafür, dass die Mischung den Unterschied macht. Wer hätte gedacht, dass der junge Mann, der mit großen Träumen von Sunderland nach Liverpool kommt, eines Tages der beste Spieler der Premier League sein würde?"

"Vielleicht hast du davon geträumt, ich bin nicht sicher, ob du gedacht hast, dass es passieren würde, aber ich weiß, dass du zuversichtlich genug bist, große Träume zu haben. Aber jetzt ist der Moment, in dem es alle gesehen haben. Jeder hat gesehen, was für ein großartiger Spieler du bist, jeder hat gesehen, was für eine großartige Persönlichkeit du bist, was für einen großartiger Charakter du hast. Ich kenne den Menschen hinter dem Spieler und für den hättest du auch eine Auszeichnung verdient."

"Also viele Glückwünsche, eine wohlverdiente und herausragende Auszeichnung. Was für ein Jahr du hattest, was für eine Karriere du bisher hattest und die besten Neuigkeiten: Es wird noch viel kommen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, genieße den Moment - weil du ihn genießen kannst, da du am Wochenende in Newcastle nicht spielst. Genieße den Moment und noch einmal: der beste Spieler der Premier League. Wow."

Henderson befürchtete schon vor dem Video, dass er emotional werden würde, sah es sich dann aber trotzdem vor den versammelten Journalisten an.

"Das von ihm zu hören bedeutet mir viel. Er weiß, was ich durchgemacht habe, deshalb bin ich emotional", erklärte der 30-Jährige nach Klopps Botschaft.