Lange war Manchester United auf der Jagd nach BVB-Juwel Jadon Sancho, ging aber leer aus und holte am Ende des Transferfensters Edinson Cavani.

Beides falsch, meint zumindest ein früherer Trainer der "Red Devils": Rene Meulensteen, von 2007 bis 2013 in Diensten des englischen Rekordmeisters. (SERVICE: Tabelle der Premier League)

"United braucht einen richtigen Stürmer, eine echte Nummer 9, so wie Erling Haaland", schrieb der 56-Jährige in seiner Kolumne für den ManUnited Fanclub Skandinavien.

United-Coach nennt auch Lewandowski als Vorbild

"Schaut euch Bayern München an und seht, wie wichtig so ein Stürmer für sie ist", meint Meulensteen mit Verweis auf Robert Lewandowski, Europas Fußballer des Jahres 2020: "Oder fragt bei Tottenham oder Leicester nach, was ein Stürmer bedeutet. Für mich ist es komisch, dass ein Stürmer nicht ihre oberste Priorität war."

Meulensteen war unter Sir Alex Ferguson Technik- und Assistenztrainer bei United und vermisst im aktuellen Team genau diesen Spielertyp. (SERVICE: Spielplan der Premier League)

"Marcus Rashford kann da spielen, aber er ist kein typischer Stürmer. Anthony Martial kann Tore machen, aber er ist kein Torjäger", erklärt der Niederländer, den auch die Verpflichtung von Cavani (341 Tore in 556 Karriere-Spielen) stört.

"Sie haben Cavani geholt - aber ich denke nicht, dass United am letzten Tag des Transferfensters nach einem 33-Jährigen schauen sollte", befindet Meulensteen: "Wie kann es sein, dass United auf den letzten Drücker Spielern hinterherrennen muss?"

Sancho "keine 100 Millionen wert"

Der Ferguson-Schüler meint: Manchester war die ganze Zeit auf dem Holzweg: "Jeden Tag gab es Gerüchte um Sancho - aber nach meiner Meinung ist Sancho nicht, was United vor allem braucht. So viel Geld für so einen Spieler auszugeben, wirft einige Fragen auf."

Vor allem die kolportierte Ablöse von über 100 Millionen Pfund (rund 110 Mio. Euro) findet Meulensteen übertrieben.

"Meine ehrliche Meinung: Sancho ist keine 100 Millionen wert", stellt der Niederländer klar und gibt außerdem zu Bedenken: "Wäre Dortmund bereit gewesen, ihn zu verkaufen, dann hätten sie das früh im Sommer gemacht, um genug Zeit für die Suche nach einem Ersatz zu haben."