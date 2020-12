Dank Roberto Firmino hat der FC Liverpool die Tabellenspitze in der Premier League erobert. Der Brasilianer köpfte die Reds im Topspiel gegen den bisherigen Spitzenreiter Tottenham in der 90. Minute zum 2:1-Sieg. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Mohamed Salah (26.) krönte in der ersten Halbzeit eine zehnminütige Phase Liverpooler Dauerdrucks mit dem 1:0. Der Ägypter hatte allerdings Glück, dass sein abgefälschter Schuss von der Strafraumgrenze im hohen Bogen ins Tor segelte. Heung-Min Son (33.) glich mit seinem elften Saisontor für die zuvor punktgleichen Spurs aus.

Mourinho feuert gegen Klopp

"Wir haben Chancen vergeben zum Sieg. Und du bekommst in so einem Spiel nicht so viele Chancen. Es ist vielleicht ein faires Resultat, aber ein hartes für uns", haderte Tottenhams Coach José Mourinho bei Bein Sports. Der Portugiese hatte nach Abpfiff ein Wortgefecht mit Klopp. Der vierte Offizielle Mike Dean musste die Trainer auseinanderhalten: "Ich habe ihm gesagt, die bessere Mannschaft hat verloren. Er hat widersprochen." (Tabelle der Premier League)

Mourinho stichelte nach der Niederlage gegen Klopp. "Wenn ich mich so verhalte wie er, habe ich keine Chance an der Seitenlinie zu bleiben."

Einmal in Rage, legte der Coach noch einen drauf. "Mein Team war brillant. Aber Liverpool hat heute nicht wie ein Meister ausgesehen."

Mourinho hatte seine Mannschaft erneut defensiv eingestellt. Tottenham lauerte auf Konter, während die Hausherren anliefen und die Kontrolle hatten. "Das ist ein sehr wichtiger Sieg für uns. Wir haben es verdient", jubelte Liverpools Trent-Alexander Arnold bei Bein Sports.

Die Spieler und die 2000 Zuschauer hatten vor dem Anpfiff in einer Schweigeminute des verstorbenen Ex-Liverpool-Trainers Gerard Houllier gedacht. Der Franzose war mit den Reds 2001 UEFA-Cup-Sieger geworden.

Nach der kurzen Stille ging es an der Anfield Road rund.

Die erste Chance vergab Firmino per Kopfball (9.), Salahs Schuss in der 21. Minute war für Tottenhams Keeper Hugo Llloris kein Problem. Nach der Führung von Salah, schlugen die Gäste aus dem Nichts und mit der ersten Chance durch Son zurück. Es entwickelte sich danach ein Spiel auf Augenhöhe.

Bergwijn trifft Pfosten, Mané die Latte

Noch vor der Pause hatten Firmino (35.) und Mané (41.) Chancen zur erneuten Führung, doch Tottenham war nun ebenfalls gefährlich. (Spielplan der Premier League)

Steven Bergwijn mit einem Schlenzer (46.) und einem Pfostenschuss (63.) sowie Harry Kane per Kopfball aus vier Metern über das Tor (64.) hatten große Chancen. Auf der Gegenseite schoss Sadio Mané den Ball aus kurzer Distanz an die Latte (73.).

Am Ende sorgte Firmino für die Entscheidung als er nach einer Ecke seinen Gegenspieler Toby Alderweireld überflügelte und in den Winkel köpfte.

Damit übernimmt Liverpool mit drei Zählern Vorsprung die Tabellenspitze.