Thomas Tuchel ist nur wenige Wochen nach seinem Aus bei Paris Saint-Germain zurück auf der großen Fußball-Bühne.

Der deutsche Trainer tritt die Nachfolge des freigestellten Frank Lampard beim FC Chelsea an und erhält einen Vertrag bis zum Juni 2022. Dies gaben die Blues am Dienstag offiziell bekannt, nachdem sie am Montag die Trennung von Lampard verkündet hatten. Damit übernimmt Tuchel nach dem französischen Serienmeister den nächsten hochambitionierten Topklub.

Tuchel schon gegen die Wolves auf der Bank

Bereits am Dienstagabend leitet Tuchel das Abschlusstraining vor dem Premier-League-Duell gegen die Wolverhampton Wandereres. Beim Duell mit den Wolves wird Tuchel am Mittwochabend (ab 19 Uhr im LIVETICKER) erstmals auf der Bank der Blues sitzen.

Chelsea ist derzeit nur noch Neunter der Premier League und hat bereits elf Punkte Abstand auf Spitzenreiter Manchester United. (Service: Tabelle der Premier League)

Nach einer Großoffensive auf dem Transfermarkt im Sommer wollte das Team des erfolgsverwöhnten Eigners Roman Abramowitsch eigentlich wieder um den Titel mitspielen. Eine Situation, die Tuchel nur allzu gut kennt.

Tuchel muss bei PSG trotz CL-Finale gehen

Mit PSG holte er in Frankreich zwar sämtliche nationale Titel - das große Ziel, den Gewinn der Champions League, verpasste er jedoch.

Wenn auch denkbar knapp, in der vergangenen Saison scheiterte er erst im Finale am FC Bayern. Nun geht es für den 47-Jährigen also nach London - wo die Ansprüche nicht niedriger sind. Allein schon wegen der jüngsten Investitionen in den Kader.

Tuchel soll deutsche Chelsea-Stars fördern

Insgesamt gab sein neuer Arbeitgeber, der zuletzt 2017 Meister wurde, zum Saisonstart 247 Millionen Euro aus.

Allein für die deutschen Nationalspieler Kai Havertz und Timo Werner legte Chelsea 133 Millionen auf den Tisch. Beide konnten auf der Insel aber noch nicht an ihre starken Leistungen aus Bundesliga-Zeiten anknüpfen.

Neben Tuchel sollen auch seine Landsmänner Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick Kandidaten auf den Job an der Stamford Bridge gewesen sein. Beide lehnten aber laut Athletic ab.

Tuchel war bei PSG an Weihnachten freigestellt worden. Wenig später einigte er sich mit dem Klub auf die Auflösung seines im Sommers auslaufenden Vertrags. Zuvor hatte Tuchel in der Bundesliga beim FSV Mainz und Borussia Dortmund gearbeitet. Dem BVB bescherte er dabei mit dem Pokalsieg den bisher letzten Titel.