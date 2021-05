Manchester United muss in der Premier League zurzeit ein straffes Programm absolvieren.

Wegen der Fan-Proteste im Old Trafford war die Partie gegen Erzrivale FC Liverpool verlegt worden. So musste der Tabellenzweite am Sonntag (3:1 gegen Aston Villa) und Dienstag (1:2 gegen Leicester) ran, nun folgt am Donnerstagabend die Partie gegen die Reds. (Premier League: Manchester United - FC Liverpool 21.15 Uhr im LIVETICKER)

Der enge Spielplan führte dazu, dass sogar Reds-Trainer Jürgen Klopp die Belastung für den Rivalen anprangert.

"Die Proteste haben dazu geführt, aber Sonntag, Dienstag und Donnerstag zu spielen, ist ein Verbrechen. Das ist nicht Oles Schuld oder die der Spieler", zeigte der Liverpool-Coach auf der Pressekonferenz Mitleid mit seinem Kollegen Ole Gunnar Solskjaer und den Red Devils. (Service: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

ManUnited muss wegen Spielplan rotieren

Die Terminhatz ging so weit, dass ManUnited-Trainer Solskjaer aus Belastungsgründen gegen Leicester zehn Wechsel vornehmen musste. "Ich hätte es genauso gemacht", erklärte Klopp weiter.

Gegen Liverpool dürfte dann wieder die Bestbesetzung der Red Devils zum Einsatz kommen und auf Klopps Team eine schwierige Aufgabe zukommen.

Als Tabellensechster kämpft Liverpool zwar noch um die Champions-League-Qualifikation, mit sieben Punkten Rückstand (und einem Spiel weniger) auf Chelsea sind die Chancen jedoch nicht mehr sehr hoch. (Service: Tabelle der Premier League)

