Der große Tag ist gekommen: Cristiano Ronaldo wird am Montag bei Juventus Turin vorgestellt.

Der Superstar war für etwa 115 Millionen von Real Madrid zur Alten Dame gewechselt. Dazu erhält Ronaldo ein Gehalt von etwa 30 Millionen Euro pro Jahr.

Statt der eigentlich geplanten Vorstellung im Stadion wird nur eine Pressekonferenz im Saal "Agnelli" in der Arena stattfinden (18.30 Uhr im LIVETICKER). Auch der Medizincheck soll am Montagvormittag durchgeführt werden, anschließend soll Ronaldo in Anwesenheit des Klubpräsidenten Andrea Agnelli seinen millionenschweren Vertrag unterzeichnen. Ronaldo wäre der erste Spieler gewesen, für dessen Vorstellung das Turiner Stadion geöffnet worden wäre.

Neues Juve wird zum Monster dank Ronaldo

Eigentlich sollte "CR7" am Montag in Turin landen. Ein Großaufgebot der Polizei und des Flughafen-Sicherheitspersonals sollte für eine reibungslose Ankunft sorgen, da zahlreiche Fans erwartet wurden. "Die Sicherheitsvorkehrungen, die für Ronaldo geplant sind, ähneln jenen, die bei einem Besuch eines Staatschefs getroffen werden", kommentierte die Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport: "Die lange Wartezeit ist zu Ende. Turin kann bald seinen Messias umarmen."

Doch der Portugiese reiste bereits am Sonntag-Nachmittag an.

Wie heiß die Juve-Fans auf Ronaldo sind, zeigt sich beim Trikotverkauf. Wie Yahoo Sport Italy berichtet, soll der italienische Meister nach gerade einmal einem Tag bereits 520.000 Ronaldo-Trikots verkauft haben.

Juves Aktie hatte am Dienstag fast zeitgleich mit Bekanntgabe des Wechsels zum italienischen Rekordmeister ein Jahreshoch erreicht. Das Papier stieg an der Mailänder Börse um 5,71 Prozent auf einen Wert von 0,9 Euro.

Seit dem 28. Juni, als die Gerüchte um einen Wechsel des Portugiesen von Real Madrid nach Turin konkreter geworden waren, war die Aktie insgesamt sogar um 37,5 Prozent gestiegen.