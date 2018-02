Der erste große Box-Höhepunkt des Jahres auf deutschem Boden steht am Samstag, 17. Februar, auf dem Programm (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

In der MHP-Arena in Ludwigsburg ist unter anderem Youngster Vincent Feigenbutz (27-2-0) gefordert: Der 22-jährige IBF-Intercontinental-Champion im Supermittelgewicht trifft auf den 34-jährigen Südafrikaner Ryno Liebenberg (18-5-0).

"Sicher ist, am Ende wird einer von uns am Boden liegen", prophezeit Liebenberg vor dem Fight. "Ja, er hat Recht. Am Ende wird einer liegen. Und das wird Ryno Liebenberg sein", ergänzte sein Konkurrent.

Dazu ist mit Nina Meinke (6-1-0) der Shooting-Star der deutschen Frauenbox-Szene im Einsatz. Die 25-jährige Berlinerin boxt gegen die Italienerin Vissia Trovato um die WM-Interimstitel der Weltverbände WIBF und GBU.

In weiteren Kämpfen sind unter anderem die Sauerland-Youngster Dem Ljungquist, Araik Marutjan, Leon Bunn und Denis Radovan im Einsatz.

SPORT1 überträgt den ersten Kampfabend in Deutschland ab 20 Uhr LIVE im Free-TV. Neben Moderatorin Sarah Valentina, Kommentator Tobias Drews und den Experten Regina Halmich und Graciano Rocchigiani wird Kai Ebel als Moderator sein Debüt am SPORT1-Mikrofon geben.

So können sie den Boxkampf zwischen Vincent Feigenbutz und Ryno Liebenberg live verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: www.sport1.de

Die Fights im Überblick:

18.30 Uhr (Light Heavyweight/4 Runden): Ufuk Temur (Deutschland) - George Aduashvili (Georgien)

18.50 Uhr (Super Middleweight/6 Runden): Patrick Rokohl (Deutschland) - Mika Joensuu (Finnland)

19.20 Uhr (Heavyweight/6 Runden): Kem Ljungguist (Dänemark) - Igor Mihaljevic (Kroatien)

20.15 Uhr (Middleweight/6 Runden): Araik Marutjan (Deutschland) - Pavel Hryshkavets (Weißrussland)

20.45 Uhr (Light Heavyweight/8 Runden): Leon Bunn (Deutschland) - Maurice Possiti (Frankreich)

21.30 Uhr (WIBF/GBU World Female Featherweight Championship/10 Runden): Nina Meinke (Deutschland) - Vissia Trovata (Italien)

22.00 Uhr (Super Middleweight/8 Runden): Denis Radovan (Deutschland) - Mattia Scaccia (Italien)

23 Uhr (IBF Inter-Continental Super Middleweight Title - 12 Runden): Vincent Feigenbutz (Deutschland) - Ryno Liebenberg (Südafrika)