Ein K.o.-Sieg, ein sofortiger Rücktritt des Gegners und eine ernst zu nehmende Warnung an Anthony Joshua und Co.: Der ins Schwergewicht strebende Vierfach-Weltmeister Oleksandr Usyk hat in Manchester ein mächtiges Ausrufezeichen gesetzt.

Der Ukrainer, Champion der Verbände IBF, WBO, WBA, WBC und erster Gewinner der Muhammad Ali Trophy, verteidigte seine Trophäensammlung gegen den Engländer Tony Bellew. Der 31 Jahre alte Usyk schickte Bellew in der achten Runde mit einem brutalen linken Haken auf die Bretter.

Bellew konnte dem ungeschlagenen Champ nur in den ersten Runden mit einigen Konterschlägen zusetzen, auf Dauer konnte er Usyks Tempo nicht mitgehen.

ANZEIGE: Usyk - Bellew im Re-Live bei DAZN - jetzt kostenlosen Testmonat sichern!

Tony Bellew ging in der achten Runde gegen Oleksandr Usyk k.o. © Getty Images

Bellew warnt Joshua und Co. vor Usyk

Der 35-Jährige kündigte nach seiner dritten Niederlage im 34. Profi-Kampf umgehend seinen Rücktritt an und zeigte sich sicher, dass Usyk auch bei den Schwergewichten für Furore sorgen wird.

"Er ist so hart und so gefährlich", sagte Bellew der BBC: "Er ist riesig und überpowert dich. Ich habe mein Bestes versucht, aber er ist wohl der beste Cruisergewichtler aller Zeiten. Schwergewichte, haltet euch von ihm fern, er hat einen großartigen Punch, ich weiß nicht mal, ob ich ihm überhaupt wehtun konnte."

Der 1,98 Meter große Usyk ist in 16 Profikämpfen ungeschlagen, 12 gewann er vorzeitig. Der Amateur-Olympiasieger von London 2012 bezwang im vergangenen Jahr unter anderem Marco Huck im Viertelfinale der World Boxing Super Series.

Auch Schwergewichts-Champion Joshua weiß um Usyks Qualitäten, nennt ihn einen "perfekten Boxer".