Box-Profi Leon Bunn geht voller Selbstvertrauen in den Halbschwergewichtskampf um den IBF International Titel. Bei der Box-Gala am 4. Mai in Frankfurt (ab 21 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) hofft der Lokalmatador auf die Unterstützung des Publikums.

"Es ist eine große Ehre für mich, hier in Frankfurt zu boxen, dazu noch um einen Titel", sagte Bunn beim ersten Aufeinandertreffen mit seinem Kontrahenten Leon Harth auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

"Ich verspüre keinerlei Druck, vielmehr große Vorfreude, denn mich werden zahlreiche Fans auf meinem Weg zum Titel unterstützen. Auf diese Chance, in Frankfurt um einen Titel zu boxen, habe ich hingearbeitet, ich bin vorbereitet", sagte der 26-Jährige.

Harth setzt gegen Bunn auf seine Schlagkraft

Sein Gegner gab sich ebenfalls siegessicher. "Ich habe mehr Erfahrung und habe viel stärkere Gegner geboxt als Leon Bunn, ich werde mich definitiv durchsetzen", betonte der 30-Jährige.

Nach seinem Wechsel vom Cruiser- zum Halbschwergewicht könne er seine Schlagkraft noch besser ausspielen, meinte Harth, "das wird auch Leon Bunn spüren!"

Bunn ließ die Kampfansage indes kalt: "Er hat sehr viel Erfahrung, aber jeder kennt meine Ziele, denn ich will die ganz großen Titel. Es zählt natürlich vorerst nur dieser Kampf, aber Leon Harth wird mich auf meinem Weg nach oben nicht aufhalten!"

Vor dem Hauptkampf zwischen Hearth und Bunn in der Frankfurter Fraport Arena kämpft im Superweltergewicht Abass Baraou gegen Ali Funeka. Außerdem bekommt es Schwergewichtler Albon Pervizaj mit dem Spanier Gabriel Enquema zu tun. Zudem boxt Sophie Alisch gegen die Spanierin Gabriella Mezei im Federgewicht.