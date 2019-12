Unter dem Motto "Clash on the Dunes" steigt am Abend in Saudi-Arabien der mit Spannung erwartete Rückkampf im Schwergewicht zwischen Weltmeister Andy Ruiz Jr. und dem Briten Anthony Joshua.

Anfang Juni entthronte der übergewichtige Ersatzkämpfer Ruiz Jr. den favorisierten Punkten und gewann völlig überraschend durch technischen K.o. in der 7. Runde. Gewinnt Joshua heute die Revanche?

+++ Ruiz legt an Gewicht zu +++

Entgegen aller Erwartungen ist der Titelverteidiger aus den USA mit mexikanischen Wurzeln nicht leichter, sondern noch schwerer als beim ersten Kampf. Stolze 128 Kilogramm brachte Ruiz beim offiziellen Wiegen am Freitag in Saudi Arabien auf die Waage – und damit sieben Kilo mehr als bei seinem Sensationssieg Anfang Juni in New York. Dies ist sein höchstes Gewicht seit seinem zweiten Pro-Kampf im Jahr 2009.

+++ Austrainierter Joshua +++

In Topform zeigte sich dagegen Joshua, der nur 107,5 Kilogramm auf die Waage brachte, knapp fünf Kilogramm weniger als noch im Juni.

+++ So will Joshua die Titel zurückgewinnen +++

Joshua ist heiß auf die Sensation. Sehen Sie im Video, wie er Ruiz Jr. besiegen und wieder auf den Schwergewichtsthron zurückkehren will:

+++ Ein Blick auf die Kampfrekorde +++

Anthony Joshua:

22 Siege (u. a. gegen Wladimir Klitschko und Alexander Povetkin)

Davon 21 Knockouts (einziger Nicht-Knockout-Sieg gegen Joseph Parker)

1 Niederlage (gegen Andy Ruiz Jr.)

Andy Ruiz Jr.:

33 Siege (u. a. gegen Joe Hanks und Sjarhej Ljachowitsch)

Davon 22 Knockouts (u.a. gegen Kelsey Arnold und Jonte Wilis)

1 Niederlage (gegen Joseph Parker)

+++ Weitere hochkarätige Kämpfe im Vorprogramm +++

Vor dem großen Kampf zwischen Ruiz und Joshua, der in der Box-Sprache als "Main Card oder Main Event" gelistet wird, gibt es weitere hochklassige Aufeinandertreffen (die Undercard-Fights, beziehungsweise Vorkämpfe): Alexander Povetkin gegen Michael Hunter, Dillan Whyte gegen Mariusz Wach sowie Filip Hrogvic vs. Eric Molina.

+++ Ruiz Jr. schockt Joshua +++

Anfang Juni war der New Yorker Madison Square Garden Schauplatz eines denkwürdigen Box-Abends: Der Ersatzkämpfer Andy Ruiz Jr. besiegte den klaren Favoriten Anthony Joshua bei dessen USA-Premiere sensationell durch technischen K.o. in der siebten Runde. Während der Brite nach 22 Siegen die erste Niederlage seiner Profikarriere kassierte, schnappte sich Ruiz völlig überraschend die WM-Gürtel der WBA, WBO, IBF und IBO und krönte sich damit zum ersten mexikanischen Schwergewichtsweltmeister der Geschichte.