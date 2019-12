Sauerland-Boxer Filip Hrgovic hat den wichtigsten Kampf seiner bisherigen Karriere gewonnen.

Der Kroate besiegte im Rahmen des Mega-Fights zwischen Andy Ruiz und Anthony Joshua den US-Amerikaner Eric Molina durch K.o. in der 3. Runde und verteidigte im saudi-arabischen Diriyah seinen WBC International-Titel im Schwergewicht (Boxen: WM-Fight zwischen Andy Ruiz und Anthony Joshua - ab 21.45 Uhr im LIVETICKER; die Highlights am Sonntag ab 23.15 Uhr im TV auf SPORT1).

Der 27-Jährige, der von seinen boxerischen Fähigkeiten her stark an Wladimir Klitschko, erinnert, dominierte von Beginn an und landete einen guten Treffer nach dem anderen.

Anzeige

Gegen Ende der 3. Runde war es dann um Molina, der in der Vergangenheit bereits gegen WBC-Champion Wilder und Klitschko-Bezwinger Joshua boxte, geschehen.

DAZN gratis testen und Kampfsport-Highlights wie Ruiz vs. Joshua (7. Dezember) live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Hrgovic machte durch seinen zehnten Sieg im zehnten Profikampf den nächsten Schritt zu einem WM-Kampf.