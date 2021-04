Mahmoud Charr, "Boxweltmeister im Wartestand", kehrt nach dreieinhalb Jahren in den Ring zurück.

Charr tritt am 15. Mai in Hamburg gegen Christopher Lovejoys (USA) an. Das teilte sein Management am Donnerstagabend mit.

Der Kölner mit syrisch-libanesischen Wurzeln hatte zuletzt im November 2017 gekämpft. Damals gewann er den WBA-Gürtel im Schwergewicht gegen Alexander Ustinow (Russland).

Charr glaubt an Intrige gegen ihn

Ende Januar hatte Charr (36) auf seine Titelverteidigung gegen Trevor Bryan (USA) gewartet, durfte allerdings nicht in die USA reisen, weil ihm das nötige Visum fehlte.

Charr vermutet eine Intrige des legendären Box-Promoters Don King, und tatsächlich wurde Bryan in Charrs Abwesenheit Titelträger der WBA. Charr bekam den Status des Champions in Recess, des Weltmeisters im Wartestand.

"Es ist Zeit, endlich wieder in den Ring zu steigen. Ich bin in absoluter Topform", sagte Charr, der 31 Siege in 35 Kämpfen (17 durch K.o.) vorzuweisen hat. Lovejoys (37), Kampfname "Pretty Boy", ist noch ungeschlagen. "Lovejoy wird die erste Niederlage seiner Karriere kassieren", kündigte Charr an.