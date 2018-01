Kevin Owens und Sami Zayn bekommen nach dem WWE Royal Rumble eine neue Chance, World Champion AJ Styles zu entthronen.

Die Umstände dieser Entscheidung bei der TV-Show SmackDown Live sorgten jedoch für Zoff bei den beiden Top-Bösewichten.

Zu Beginn der Show unterbrachen sie Rumble-Sieger Shinsuke Nakamura, der bei WrestleMania auf Styles treffen soll - und erklärten ihm, dass sie die rechtmäßigen Champions wären. Styles' Sieg über Owens und Zayn sei ungültig - tatsächlich hatte der Ringrichter einen Wechsel zwischen Owens und Zayn übersehen.

Das Segment führte zur Ansetzung eines Matches zwischen Styles und Nakamura sowie Owens und Zayn. Vorher noch beschwerten sich Owens und Zayn bei General Manager Daniel Bryan über den Ringrichter des Rumble-Titelmatches - mit einem für sie zwiespältigen Ergebnis.

Zwiespältige Entscheidung von Daniel Bryan

Bryan erklärte, dass er die Tatsachenentscheidung des Ringrichters nicht mehr antasten würde, gewährte Owens und Zayn aber eine neue Titelchance - diesmal jedoch nur einem von ihnen (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Owens und Zayn sollten kommende Woche gegeneinander antreten, der Sieger bei der Veranstaltung Fastlane am 11. März gegen Styles. Diese Entscheidung gefiel Owens und Zayn nicht und sie führte später auch zu weiterem Stunk.

Owens und Zayn streiten im Ring

In dem Match gegen Nakamura und Styles stritten sich Owens und Zayn: Zayn war ein einer Stelle des Kampfes vom Ringrand gefallen und hatte so eine Einwechslung durch Owens verpasst. Owens schrie ihn danach an, Zayn verließ dann zwischenzeitlich den Ring.

Zayn kam noch einmal zurück, um Owens' drohende Niederlage abzuwenden, als der ihn wieder einwechseln wollte, wechselte Zayn aber schnell zurück (mit einem Schlag auf Owens' Brust) und überließ ihm dann seinem Schicksal.

Owens fiel dem Kinshasa-Kniestoß von Nakamura zum Opfer, Zayn hielt darauf in einem Backstage-Interview fest, dass dies nicht das Ende seiner Freundschaft mit Owens gewesen sei, dass seine Titelchance nun aber Priorität hätte.

Er werde Owens besiegen und dafür sorgen, dass er von nun an als Champion wahrgenommen würde, nicht als Kevin Owens' bester Kumpel.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live:

WWE United States Title #1 Contendership Match: Rusev besiegt Jinder Mahal, Kofi Kingston, Zack Ryder

The Bludgeon Brothers besiegen zwei lokale Wrestler

Baron Corbin besiegt Tye Dillinger

Chad Gable & Shelton Benjamin besiegen Breezango

AJ Styles & Shinsuke Nakamura besiegen Kevin Owens & Sami Zayn