Karibik-Trip mit bösen Folgen: Ein realer Krankheits-Schock um WWE-Star Shane McMahon bringt das nächste große Match bei WrestleMania 34 in Gefahr.

Wie die Showkampf-Liga auf ihrer Homepage vermeldet hat, befindet sich der Sohn von Firmenchef Vince McMahon wegen einer ernsten Darm- und Baucherkrankung in einem New Yorker Hospital und muss operiert werden.

Das noch nicht offiziell verkündete, aber fest eingeplante Match McMahons mit Comebacker Daniel Bryan gegen Kevin Owens und Sami Zayn am 8. April droht deshalb in dieser Form zu platzen.

Shane McMahon im Krankenhaus

Dem WWE-Bericht zufolge hat sich McMahon bei einem Familienurlaub auf der Insel Antigua eine akute Divertikulitis zugezogen, eine Dickdarmentzündung infolge einer Ausstülpung der Darmwand.

Der 48-Jährige sei mehrere Tage in einem örtlichen Krankenhaus gewesen und dann in ein Hospital im Raum New York geflogen worden, wo er mit "Antibiotika in großer Dosierung" behandelt werde. In den USA sei bei McMahon außerdem noch ein Nabelbruch festgestellt worden, eine Ausstülpung der Bauchwand am Bauchnabel.

Diese an sich meist schmerzfreie Gewebe-Verletzung muss operiert werden, da sie sonst die inneren Organe beeinträchtigen und böse, im schlimmsten Fall lebensgefährliche Folgen haben kann.

Der gut informierte Wrestling Observer hat in der Nacht zum Dienstag bestätigt, dass McMahons Erkrankung real ist und keine Fortführung des Show-Drehbuchs - auch wenn der WWE-Bericht Realität und Fiktion vermischt: Er bringt McMahons Erkrankung in Verbindung mit der geskripteten Attacke von Owens' und Zayn auf McMahon vor zwei Wochen.

WWE muss Match mit Daniel Bryan neu planen

Die besagten Szenen bei der TV-Show SmackDown Live sollten eigentlich zu McMahons Rache bei der Mega-Show WrestleMania führen. Geplant war ein Match des SmackDown-(Story-)Chefs an der Seite von Daniel Bryan.

Dessen sensationelle Rückkehr in den Ring nach jahrelanger Verletzungspause wurde vergangene Woche eingeleitet.

Dass der für seine spektakulären Stunt-Einlagen im Ring bekannte McMahon in New Orleans antreten kann, erscheint nun unwahrscheinlich. In diesem Fall ist zu erwarten, dass Bryan entweder noch einen neuen Partner bekommt oder allein gegen Owens und/oder Zayn kämpfen wird. McMahons Wiedereinstieg in die Fehde dürfte dann auf die Zeit nach WrestleMania verschoben werden.

Zuvor war schon hinter dem WrestleMania-Titelmatch zwischen AJ Styles und Shinsuke Nakamura ein Fragezeichen aufgetaucht: World Champion Styles plagt sich seit mehreren Wochen mit einer ungenannten Verletzung herum.