Alexander Wolfe hat es bei WWE geschafft: Zum ersten Mal seit 20 Jahren steht wieder ein deutscher Wrestler im Hauptkader der weltgrößten Wrestling-Liga.

Beim "Superstar Shake-up", wie der WWE Draft eineinhalb Wochen nach WrestleMania 34 jetzt heißt, ist der Dresdner mit seiner Gruppierung SAnitY von der Entwicklungsliga NXT zur Dienstagsshow SmackDown Live aufgestiegen.

In einem Video während der Show wurde die Berufung von Wolfe und seinen Partnern Eric Young und Killian Dain angekündigt. Der 31 Jahre alte Wolfe hat damit recht genau drei Jahre nach seiner Unterschrift bei WWE seinen vorläufigen Karriere-Höhepunkt erreicht (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

111-Kilo-Mann Wolfe ist damit das, was Tim Wiese nach seinem geplatzten WWE-Deal nicht mehr werden konnte: der erste Deutsche im WWE-Hauptkader seit dem Bodybuilder Achim Albrecht, der 1998 als "Brakus" einige wenige Auftritte in der damaligen WWF hatte.

Alexander Wolfe seit 2015 im "Dschungel"

Wolfe - bürgerlich: Axel Tischer - bestritt bereits mit 13 Jahren sein erstes Wrestling-Training. Er war jahrelang ein Pfeiler der deutschen Showkampf-Szene und der größten deutschen Liga wXw, ehe ihn WWE 2014 zu einem Probetraining in London einlud.

Er bestand es, unterschrieb, zog nach Orlando, nahm das Training im WWE-Leistungszentrum auf und ist seitdem, dabei "durchzukämpfen im großen Dschungel der Wrestling-Welt", wie er es im vergangenen Jahr im SPORT1-Interview nannte.

Bei der Entwicklungsliga NXT wurde er Teil von SANitY, einer von der Mad-Max-Reihe und ähnlichen Filmen inspirierten Gruppierung. Seine Partner dort sind der kanadische Ringveteran Eric Young (viele Jahre lang bei der kleineren WWE-Konkurrenzliga TNA/Impact) und der bemerkenswert agile 140-Kilo-Mann Killian Dain aus Nordirland. Nicht zu SmackDown berufen wurde das weibliche SANitY-Mitglied Nikki Cross.

Zwei weitere Deutsche bei WWE

Im Ring ist Wolfe ein Allrounder, der seine Gegner häufig mit aus dem Ringen übernommenen Suplessen durch den Ring wirft - wie Brock Lesnar oder früher Taz. Die deutschen Fans können ihn auch bei der nächsten Tour am 10., 11., 12. und 20. März in Aktion erleben. Wolfe soll dort auf NXT-Champion Aleister Black treffen - als Tommy End einst oft zusammen mit Wolfe in der deutschen und europäischen Szene aktiv.

Er könnte nun Vorbote einer deutschen Welle bei WWE sein: Auch sein Weggefährte Marcel Barthel (Axel Dieter Jr.) und der frühere MMA-Kämpfer Nicolai Salchow arbeiten bei NXT in Orlando darauf hin, Wolfe nachzueifern.

Außerdem neu bei SmackDown Live sind seit Dienstag: US Champion Jeff Hardy, Samoa Joe, Big Cass, Sheamus und Cesaro, Karl Anderson und Luke Gallows, R-Truth, Andrade Almas mit Managerin Zelina Vega, Asuka, Sonya Deville und Mandy Rose.