Roman Reigns ist an Leukämie erkrankt, Brock Lesnar als Übergangs-Champion zurück - aber wen kürt die WWE bei WrestleMania 35 im kommenden Frühjahr zum nächsten Aushängeschild?

Vieles deutete auf den 170-Kilo-Mann Braun Strowman hin, den Lesnar vor eineinhalb Wochen bei Crown Jewel nur mit unfairer Hilfe besiegen durfte. Nun allerdings sickert aus verlässlicher Quelle nach außen: Das "Monster Among Men" wird's nicht.

Braun Strowman bei WrestleMania nicht gegen Brock Lesnar

Der Journalist Dave Meltzer vom Wrestling Observer berichtet in seiner aktuellen Radio-Show, dass Strowman nach jetzigem Planungsstand nicht Lesnars Gegner beim Jahreshöhepunkt am 7. April 2019 im MetLife Stadium bei New York sein wird.

Braun Strowman (r.) soll bei WWE WrestleMania 35 nicht noch einmal auf Brock Lesnar treffen © WWE 2018 All Rights Reserved

Während sich mittlerweile herauskristallisiert hat, dass sich Lesnar trotz seiner UFC-Ambitionen bis zu diesem Zeitpunkt wieder bei WWE verpflichtet hat, bleibt damit offen, wer bei Mania auf den dann wohl auch noch amtierenden Universal Champion treffen wird.

Wenn Strowman wegfällt, bleiben zwei Kandidaten, die auf der Anwärterliste ganz oben stehen: Seth Rollins, Partner von Reigns in der Gruppierung The Shield, und der aufstrebende Schotte Drew McIntyre.

Mehrere Faktoren sprechen gegen Strowman

Warum nicht Strowman, der Shootingstar der vergangenen beiden Jahre? Eine explizite Begründung wird nicht genannt, es dürfte ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren sein.

Da ist zum einen, dass Strowman und Lesnar vor Crown Jewel auch schon bei No Mercy 2017 Gegner von Lesnar war und sich mit ihm ein eher schwaches Match lieferte. Generell finden Kritiker, dass der 35 Jahre alte Strowman zwar ein hervorragender "Big Man" ist, als solcher aber womöglich im Ring und als Charakter doch zu eindimensional, um die Liga wirklich tragen zu können.

Außerdem drang zuletzt auch nach außen, dass die WWE-Oberen nicht rundum glücklich mit Strowmans Verhalten hinter den Kulissen sein sollen.

Benimm-Vergehen hinter den Kulissen

Nach Crown Jewel berichtete Mike Johnson vom Pro Wrestling Insider, der zusammen mit Meltzer als der am besten informierte Journalist der Szene gilt, dass es bei den Liga-Verantwortlichen immer wieder ein gewisses Naserümpfen über Strowman gegeben haben soll.

Mehrere Insider hätten bestätigt, dass Strowman nicht immer pünktlich zu Terminen erscheinen würde, auch andere Verstöße gegen die ungeschriebenen Branchenregeln hätte er sich geleistet, etwa ein zu frühes Verlassen der Arena nach seinen Auftritten. Im Wrestling gilt es als guter Stil, vor Ort zu bleiben, bis alle Kollegen ihren Job erledigt haben.

Es geht um Kleinigkeiten - aber um Kleinigkeiten, die in der Summe groß genug sein könnten, dass die WWE-Bosse etwas mehr Energie in andere Stars investieren.

Seth Rollins? Drew McIntyre?

Es wird nun erwartetet, dass Strowman sein Rückmatch gegen Lesnar vor WrestleMania bekommt, wahrscheinlich beim Royal Rumble am 27. Januar 2019, der ersten "Big-4"-Großveranstaltung im kommenden Jahr.

Beim traditionellen 30-Mann-Royal-Rumble-Match könnte dann ein anderer WrestleMania-Herausforderer für Lesnar gekürt werden. Eine mögliche Option: Rollins, der zweite große Publikumsliebling bei RAW, wegen seiner emotionalen Verbundenheit mit dem erkrankten Reigns würde sich auch die Hintergrundgeschichte des Kampfes von selbst erzählen. Rollins hat aber auch eben erst eine große Fehde mit seinem bisherigen Partner Dean Ambrose begonnen, die ebenfalls bei WrestleMania gipfeln könnte.

Bleibt McIntyre, der sich seit seiner WWE-Rückkehr im vergangenen Jahr immer mehr als kommender Topmann aufdrängt - wobei der WrestleMania-Hauptkampf womöglich trotzdem noch zu früh für ihn kommt.

Es ist allerdings auffällig, dass McIntyre von den Kreativen seit Reigns' Erkrankung noch mehr als vorher in den Mittelpunkt gerückt worden ist, unter anderem mit der völligen Demontage des legendären Kurt Angle vergangene Woche bei WWE Monday Night RAW.