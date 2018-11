Es ist eine der spektakulärsten Matcharten bei WWE - und diese Nacht ist ihr gewidmet.

Beim Konzept Tables, Ladders & Chairs - populär gemacht durch die legendäre Matches der Hardy Boyz, der Dudley Boyz sowie Edge und Christian - kommen Tische, Leitern und Stühle zum Einsatz, wilde Stunt-Einlagen sind die Regel.

Beim diesjährigen Pay Per View am 16. Dezember in San Jose gibt es zwei TLC-Matches, darunter erstmals eins der Frauen: SmackDown-Damenchampion Becky Lynch setzt ihren Titel gegen Charlotte Flair und Asuka aufs Spiel.

Außerdem soll Braun Strowman auf Baron Corbin treffen, den General Manager der TV-Show Monday Night RAW. Auf dem Spiel steht einerseits ein mögliches Match gegen Universal Champion Brock Lesnar für Strowman, andererseits Corbins Macht: Bei einem Sieg wird er vom Interims-GM zur Dauerlösung befördert, bei einer Niederlage verliert er seine Macht.

Strowmans Einsatz bei TLC steht allerdings wegen einer realen Ellbogen-OP in Frage, im Notfall muss der Kampf geändert werden. Gerüchten zufolge würde das Match dann in ein Multi-Men-Match mit Corbin geändert werden.

Die Match-Card von WWE TLC (Tables, Ladders & Chairs) 2018:

WWE SmackDown Women's Title TLC Match: Becky Lynch (c) vs. Charlotte Flair vs. Asuka

TLC Match: Braun Strowman vs. Baron Corbin

WWE Title Match: Daniel Bryan (c) vs. AJ Styles

WWE RAW Women's Title Match: Ronda Rousey (c) vs. Nia Jax

Intercontinental Title Match: Seth Rollins (c) vs. Dean Ambrose

Uhrzeit, TV- und Livestream-Infos:

WWE Hell in a Cell 2018 beginnt in der Nacht zum Montag, den 17. Dezember, ab 1 Uhr deutscher Zeit. Die Veranstaltung ist im Livestream auf dem WWE Network und bei Sky Select zu sehen. Die Kickoff-Show läuft ab 0 Uhr im Network, ab 0.30 Uhr bei Sky.