Die Flaggschiff-Show der weltgrößten Wrestling-Liga steckt in der Quoten-Krise - nun will der Chef höchstpersönlich helfen, das Ruder herumzureißen.

Via Twitter verkündete WWE am späten Freitagabend deutscher Zeit, dass Ligaboss Vince McMahon bei Monday Night RAW einen seiner selten gewordenen Auftritte hinlegen wird.

"An diesem Montag kehrt Vince McMahon zu RAW zurück, um die Dinge drastisch zu verändern", vermeldete die Promotion ("... to shake things up").

Vince McMahon nur noch selten bei WWE

Der 73 Jahre alte McMahon reagiert damit offensichtlich darauf, dass RAW vergangene Woche die schlechteste Quote der Sendungsgeschichte einfuhr.

McMahon war einst regelmäßig im WWE-TV zu sehen, zuletzt aber nur noch selten: In diesem Jahr trat er nur bei den Jubiläums-Shows von RAW und SmackDown auf, sowie in einem RAW-Segment kurz vor WrestleMania, als er eine (Story-)Suspendierung gegen Roman Reigns aussprach.

Schon vergangene Woche deutete sich an, dass etwas im Busch ist: Publikumsliebling Seth Rollins überraschte mit einer an CM Punks "Pipe Bomb" angelehnten, zwischen Realität und Fiktion pendelnden Anklage gegen General Manager Baron Corbin, dem er die Schuld am schlechten Zustand von RAW gab. Corbin tritt am Sonntag bei der Großveranstaltung TLC gegen Braun Strowman an, sein Job als GM steht darin auf dem Spiel.

In Wahrheit ist es nicht GM-Darsteller Corbin, sondern McMahon, der hinter den WWE-Kulissen die Fäden zieht und damit die Verantwortung trägt. Man darf gespannt sein, was er als Maßnahme gegen den Ratings-Verfall einfallen lassen wird.