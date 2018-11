Bei den Survivor Series 2018 gab es einen klaren 6:0-Sieg für Monday Night RAW im Duell der WWE-Shows. In der Nacht darauf wurde Braun Strowman für seinen entscheidenden Beitrag dazu belohnt - nicht ohne am Ende wieder Opfer einer bösen Attacke zu werden.

Zu Beginn der TV-Sendung feierte RAW-Chefin Stephanie McMahon den Triumph über SmackDown - und musste dann schnell wieder den Konflikt zwischen Strowman und General Manager Baron Corbin moderieren.

Strowman hatte im Elimination Match gleich vier SmackDown-Wrestler ausgeschaltet und war damit wie versprochen Matchwinner. Er pochte nun auch auf die versprochenen Gegenleistungen: ein Titelmatch gegen Universal Champion Brock Lesnar und ein Match seiner Wahl gegen Corbin, der ihn seine letzte Titelchance gekostet hatte - und nach dem Sieg bei den Series wieder attackierte.

McMahon verfügte schließlich: Strowman und Corbin treffen bei der letzten Großveranstaltung TLC (Tables, Ladders & Chairs) am 16. Dezember aufeinander. Gewinnt Strowman, darf er Lesnar beim Royal Rumble herausfordern. Gewinnt Corbin, wird er vom Interims-GM zur Dauerlösung befördert - bei einer Niederlage jedoch verliert er alle Macht. Strowman durfte die Klausel bestimmen: Es wird ein TLC-Match, bei dem Tische, Stühle und Leitern zum Einsatz kommen.

---

Lesen Sie auch:

So funktioniert die Showkampf-Liga WWE

Das ABC der Wrestling-Fachbegriffe

---

Baron Corbin klopft Braun Strowman für TLC weich

Um den Fans vor Ort im Staples Center von L.A. dann auch noch etwas zu bieten, gab es schon ein vorgezogenes Aufeinandertreffen: Strowman und Corbin führten je zwei Dreierteams an, es folgte ein weiteres Elimination Match.

Corbin und seinen Partnern Drew McIntyre und Bobby Lashley gelang es, Strowmans Gefährten Finn Balor und Elias auszuschalten, am Ende kümmerte sich das Schurkentrio nicht mehr um einen ordnungsgemäßen Sieg: McIntyre ging mit einem Stuhl auf Strowman los, Corbin klemmte Strowmans Arm in der Ringtreppe ein.

WWE verkündete später, Strowman habe bei der Attacke einen "zertrümmerten Ellbogen" erlitten - es klingt nach einer Drehbuch-Verletzung, um das TLC-Match spannender zu machen.

Die weiteren Highlights:

- Nach der denkwürdigen Tracht Prügel, die Ronda Rousey bei den Survivor Series gegen Charlotte Flair einsteckte, war es Rousey ein Anliegen, ein Zeichen zu setzen und ihren Titel in einer offenenen Herausforderung aufs Spiel zu setzen. Mickie James nahm an, musste sich aber dem Armbar-Aufgabegriff beugen. Rousey war der Schaden dennoch anzusehen, zur Freude von Nia Jax, die ihre nächste Herausforderin zu sein scheint: Jax, zuvor mit Partnerin Tamina gegen Bayley und Sasha Banks siegreich, erwartete Rousey grinsend an der Einmarschrampe - und präsentierte ihr die Faust, mit der sie vergangene Woche Becky Lynch die Nase brach.

- Rouseys Freundin Natalya legte derweil (vorerst?) ihre Fehde mit Ruby Riott bei, die vor einigen Wochen die Sonnenbrille ihres verstorbenen Vaters Jim Neidhart zerbrach. Sie besiegte die Anführerin der Riott Squad, indem sie einen Einrollversuch konterte.

- Für TLC ebenfalls bestätigt: Ein Match zwischen Seth Rollins und Dean Ambrose um den Intercontinental Title. Während das schon zu Beginn von RAW feststand, wollte Rollins immer noch eine Erklärun, warum Ambrose sich nach der Krebserkrankung ihres Shield-Partners Roman Reigns gegen ihn gewandt hatte. Ambrose weigerte sich weiterhin und Rollins gelang es im Lauf des Abends nicht, den "Lunatic Fringe" zu fassen zu kriegen. Rollins hatte schließlich genug und verkündete, dass er die Arena verlassen würde - ein Trick, um Ambrose in den Ring zu locken, wo er ihm dann auflauerte. Es war dennoch Ambrose, der Rollins am Ende mit seinem Dirty-Deeds-Finisher abfertigte und an diesem Abend zuletzt lachte.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

Elimination Match: Braun Strowman, Elias & Finn Balor vs. Baron Corbin, Bobby Lashley & Drew McIntyre - No Contest

Nia Jax & Tamina besiegen Bayley & Sasha Banks

Lucha House Rules Match: Lucha House Party besiegen The Revival

RAW Women's Title Match: Ronda Rousey (c) besiegt Mickie James

Non Title Match: Bobby Roode & Chad Gable besiegen AOP

Natalya besiegtz Ruby Riott