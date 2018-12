Die Wrestling-Liga WWE macht auch über die Weihnachtsfeiertage keine TV-Pause.

An Heiligabend gibt es eine reguläre Ausgabe von Monday Night RAW mit einem Titelmatch zwischen Ronda Rousey und Natalya, auch SmackDown geht am ersten Weihnachtsfeiertag wie gewohnt über den Sender.

Wie das Weihnachts-RAW wurde aber auch das Weihnachts-SmackDown vorab aufgezeichnet, Hauptmatch im kalifornischen Fresno - ein United-States-Title-Match zwischen Champion Shinsuke Nakamura und Publikumsliebling Rusev, der den Fans diesmal einen ganz besonderen "Rusev Day" zu liefern versprach.

SPORT1 fasst die Ergebnisse und wichtigsten Segmente zusammen:

- Im Eröffnungsmatch besiegten Karl Anderson, Luke Gallows und die Usos The Bar und SAnitY, The New Day kommentierten das Match als Weihnachtsmänner verkleidet mit. Gallows pinnte Cesaro mit dem Magic Killer und brachte sich und seinen Partner damit für ein künftiges Tag Title Match gegen The Bar in Stellung.

- Auch R-Truth wollte zusammen mit Carmella die Fans als Weihnachtsmann verkleidet unterhalten, wurde aber von Champion Daniel Bryan unterbrochen, der Truth und das Publikum beschimpfte. Truths Versuch, die Anspannung mit seiner beliebten Tanzpause zu lösen, endete mit einer Attacke Bryans.

- Mustafa Ali knüpfte mit seinem Sieg über Andrade Almas an seinen Pinfall über Bryan in der Vorwoche an.

- The Miz begrüßte erneut Shane McMahon in seiner Interview-Show Miz TV - und es sieht nun so aus, als ob Shane Miz' Wunsch, zu Shanes Tag-Team-Partner zu werden, nachgegeben hat.

- Die Erzfeinde Samoa Joe und Jeff Hardy begegneten sich erstmals im Ring, Joe wurde ausgzeählt, nachdem er einer Flugaktion Hardys auswich und letztlich nicht mehr in den Ring kam. Es folgte eine Prügelei außerhalb des Ring, an deren Ende Joe Hardy auf dem Kommentatorentisch in seinen Coquina Clutch nahm.

- Rusev entthronte Nakamura mit dem Machka Kick und feierte seinen Sieg zusammen mit Ehefrau Lana. Happy Rusev Day!

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live am 25. Dezember 2018:

Karl Anderson, Luke Gallows & The Usos besiegen SAnitY & The Bar

Mustafa Ali besiegt Andrade Almas

Jeff Hardy besiegt Samoa Joe durch Auszählen

WWE United States Title Match: Rusev besiegt Shinsuke Nakamura - TITELWECHSEL!