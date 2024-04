WWE sah ihn ihm einen kommenden Megastar - nun ist auch er gefeuert

Diese Aussage eines ungenannten Liga-Insiders - zitiert vom Portal WrestlingHeadlines.co - sorgte vor knapp drei Jahren für einiges an Gesprächsstoff in der Wrestling-Szene. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Im Hauptkampf von WrestleMania, der wichtigsten Show des WWE-Jahres, standen in diesem Jahr Roman Reigns, Cody Rhodes, Seth Rollins und Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson. Der Showkampf-Marktführer und sein damals noch allmächtiger Gründer McMahon hatten also mal Großes vor mit Von Wagner - diesen Eindruck schürten auch andere Medien und nicht zuletzt WWE selbst mit der Art und Weise, wie Wagner inszeniert wurde.

Ex-WWE-Boss sah in Von Wagner alle Anlagen

Im März 2019 gab WWE Blooms Verpflichtung bekannt, er trainierte im Leistungszentrum in Orlando und wurde unter der Regie von Legende Shawn Michaels schrittweise an größere Aufgaben herangeführt: Die Umstände seines TV-Debüts im September 2021 verdeutlichten, was das McMahon-Regime in ihm sah.