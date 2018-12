Sie war der absolute Shooting-Star des zweiten WWE-Halbjahres, ist für den Hauptkampf bei WrestleMania 35 im Gespräch - und nun durfte Becky Lynch auch das Comeback von Superstar John Cena überstrahlen.

Bei den Aufzeichnungen für die Neujahrsausgabe der Sendung SmackDown legte Cena seinen ersten TV-Auftritt in einem WWE-Ring seit Anfang Oktober hin. Der 40-Jährige sprach eine offene Herausforderung aus - und Lynch zeigte sich bereit sie anzunehmen.

Die Irin, die sich seit einiger Zeit "The Man" nennt, trat Cena selbstbewusst gegenüber und verspottete ihn, dass er sich hüten sollte: Ansonsten werde seine Ex-Freundin Nikki Bella nicht die einzige Frau sein, die ihn in diesem Jahr fallen gelassen haben würde.

Zu einem Match der beiden (das gegen die selbst auferlegten Ethikregeln von WWE verstoßen würde) kam es dann doch nicht, stattdessen unterbrachen Andrade Almas und Zelina Vega die beiden, ein Mixed-Match gegen Cena und Lynch folgte.

John Cena gönnt Becky Lynch Superstar-Moment

Auch darin wollte sich Lynch nicht von Cena die Show stehlen lassen: Als Cena nach seinen Standardmanövern gegen Almas kurz vor dem Sieg stand, beförderte ihn Lynch aus dem Ring und beendete das Match selbst mit dem Dis-Arm-Her gegen Vega.

Um der Szenerie die Krone aufzusetzen, lehnte Lynch dann noch einen Handschlag von Cena ab - und verhöhnte ihn stattdessen mit dem für ihn typischen "You can't see me"-Scheibenwischer.

Alles in allem wurde Lynch also ein absoluter Superstar-Moment auf den Leib geschrieben. Dass das langjährige WWE-Aushängeschild Cena sein volles Gewicht in die Wagschale warf, um Lynch gut aussehen zu lassen, darf sie als Ritterschlag verstehen.

Im Hauptkampf der SmackDown-Aufzeichnung wurde dann außerdem ein großes Match für den Royal Rumble 2019 am 27. Januar festgezurrt: AJ Styles gewann einen Fünf-Mann-Kampf gegen Mustafa Ali, Randy Orton, Rey Mysterio und Samoa Joe und bekommt damit ein Rückmatch gegen Daniel Bryan um den WWE Title.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown am 1. Januar 2019:

Samoa Joe besiegt Jeff Hardy

Sonya Deville besiegt Naomi

Becky Lynch & John Cena besiegen Andrade Almas & Zelina Vega

WWE Title #1 Contendership Match: AJ Styles besiegt Mustafa Ali, Randy Orton, Rey Mysterio, Samoa Joe