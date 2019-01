Vor fünf Jahren trugen ihn die jubelnden Fans zum Gewinn des WWE World Titles, nun ist Daniel Bryan jedoch zum Oberbösewicht geworden - bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show SmackDown Live hat er es unterstrichen.

Der neue Daniel Bryan eröffnete die Show in Jacksonville (wo der neue Konkurrent AEW WWE mit der Verpflichtung von Chris Jericho Schlagzeilen stahl) mit einem verachtungsgeschwängerten Auftritt an den Verkaufsständen der Arena.

Er erinnerte daran, dass er sein "Yes Movement" für tot erklärt hätte und ging auf die Zuschauer los, die sich trotzdem weiter Fanartikel kaufen: Das sei unnützer Konsum, der den Planeten kaputt mache. Bryan unterstrich es, indem er einzelne Fans mit Essen und Getränken bewarf.

Bryan zog dann in die Arena weiter, wo er weiter schimpfte und schließlich von Publikumsliebling R-Truth herausgefordert wurde. Das kurze Match, bei dem es nicht um den Titel ging, gewann Bryan klar - und wurde anschließend von Ex-Champion AJ Styles attackiert, seinem Gegner beim Royal Rumble am 27. Januar. Security-Kräfte trennten die Streithähne.

Im Hauptkampf der Show gab es eine Neuauflage des SummerSlam-Dreikampfs zwischen Becky Lynch, Charlotte Flair und Carmella, auf dem Spiel stand ein Rumble-Titelmatch gegen Asuka. Lynch gewann es mit dem Dis-Arm-Her gegen Carmella.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live:

Non Title Match: Daniel Bryan besiegt R-Truth

Andrade Almas & Samoa Joe besiegen Mustafa Ali & Rey Mysterio

Non Title Match: The Bar besiegen The Usos

WWE SmackDown Women's Title #1 Contendership Match: Becky Lynch besiegt Carmella, Charlotte Flair