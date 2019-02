Mehrere Entlassungen, die teils schon durchgesickert waren, viele neue Gesichter und eine Verjüngungskur hinter den Kulissen: Die Wrestling-Liga WWE hat eine Reihe von Personalien offiziell verkündet.

Die Promotion bestätigte zum einen, dass Tye Dillinger und der Japaner Hideo Itami die Liga verlassen werden, was in beiden Fällen auf eigenen Wunsch passiert. Zum anderen machte sie bekannt, dass auch TJP (TJ Perkins) die Papiere erhält, anscheinend ebenfalls eine Trennung im Guten, Perkins setzte schnell einen Dankes-Tweet an seinen bisherigen Arbeitgeber ab.

Nach übereinstimmenden Medienberichten gibt es auch hinter den Kulissen einen prominenten Abgang: Hall-of-Fame-Mitglied Arn Anderson, Backstage-Producer seit dem Kauf des früheren Rivalen WCW 2001, ist entlassen worden, wie zuerst das Pro Wrestling Sheet vermeldete.

Im Gegenzug machte WWE fünf schon vorher bekannt gewordene Neueinstellungen bestätigt: So verstärken die Wrestling-Veteranen Jeff Jarrett, Chris Parks (Abyss) und Sonjay Dutt sowie auch Shane "The Hurricane" Helms und Shawn Daivari die Backstage-Crew und kümmern sich fortan als Producer um die Inszenierung der Matches und Segmente sowie um die Förderung der Stars von heute und morgen.

WWE entlässt Dillinger, Itami, TJP

Während Dillinger und Itami ihren Abgang beziehungsweise Abgangswunsch schon vorher deutlich gemacht hatten, war die Entlassung von TJP bislang nicht an die Öffentlichkeit gedrungen: Der 34-Jährige war 2016 Sieger des Cruiserweight-Classic-Turniers und erster Träger des wieder eingeführten Cruiserweight-Titels, konnte die in ihn gesteckten Erwartungen als Speerspitze der neuen, alten Division aber anscheinend nicht erfüllen. Er verlor den Gürtel bald darauf und rutschte in der Hierarchie der ohnehin als Sorgenkind geltenden Show 205 Live spürbar ab.

Die kleine Entlassungsserie kommt etwas überraschend, denn zuletzt hatte WWE mehreren Wrestlern einen Entlassungswunsch verwehrt, wollte niemanden an die neue Konkurrenzliga AEW verlieren. Den Verlust von Dillinger, Itami und TJP hält die Promotion aber offensichtlich für verschmerzbar.

Bei Itami wird zudem erwartet, dass er statt zu AEW in seine Heimat zurückgeht, wo er als KENTA ein Topstar war.

Arn Anderson geht, neue Backstage-Generation

Ein größerer Einschnitt ist die Trennung von Anderson, die auch noch durchgesickert ist, wenige Tage bevor Andersons langjähriger Weggefährte Ric Flair am Montag bei Monday Night RAW an dessen 70. Geburtstag groß gefeiert werden soll.

Der Grund für die Entlassung ist nicht bekannt, sie passt aber ins Bild, das mehrere Insider-Medien schon vorher nahe legten: Demnach hat WWE sich entschieden, ihre Producer-Crew zu verjüngen, unter anderem weil eine gewisse Kluft zwischen den älteren Backstage-Kräften und der neuen Wrestler-Generation zu spüren gewesen sei.

Der 60 Jahre alte Anderson scheint also einer neuen Generation Platz zu machen: Parks ist 45, Helms 44, Daivari und Dutt sind gar erst 34 beziehungsweise 36 Jahre alt. Einzig der 51 Jahre alte Jarrett - Gründer und Ex-Chef der zwischenzeitlich zweitgrößten US-Liga Impact (TNA) fällt etwas aus dem Rahmen.