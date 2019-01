In den Neunzigern war er ein Star der früheren WWF, dann baute er die zwischenzeitlich größte Konkurrenzliga auf - nun pflegt er wieder eine gute Beziehung zum alten Arbeitgeber: Beim WWE Royal Rumble 2019 hat "Double J" Jeff Jarrett einen nostalgischen Gastauftritt gefeiert.

"Double J" Jeff Jarrett zog im Rumble-Match der Männer an Position 2 ein und ließ die Fans von einst in Erinnerungen schwelgen: Den stolzierenden Gang packte er ebenso wieder aus wie seine Angewohnheit, seinen Namen zu buchstabieren.

Rumble-Teilnehmer Nummer 1 Elias schaltete Jarrett im Zweikampf der wrestlenden Sänger zwar schnell aus (und verpasste ihm dabei einen Schlag mit der Gitarre, die einst auch Jarretts Markenzeichen war), einen erinnerungswürdigen Moment auf der großen WWE-Bühne hat der Gründer von Impact Wrestling (TNA) dennoch geliefert.

Anzeige

Dass Jarrett und WWE mittlerweile wieder eine gute Beziehung pflegen, ist bemerkenswert - nicht nur weil der 51-Jährige viele Jahre lang ein rivalisierender Promoter war, sondern auch weil sein Verhältnis zu WWE als völlig zerrüttet galt: Jarretts Geschäftsbeziehung zur damaligen WWF endete im Jahr 1999 auf Aufsehen erregende Weise.

Jeff Jarrett soll WWE-Bosse ausgetrickst haben

Seine ehemalige Kollegin und Gegnerin Chyna berichtete, dass Jarrett seinen Arbeitgeber gemeinsam mit dem damaligen Autor Vince Russo damals austrickste: Die beiden hätten eine Titelverteidigung des damaligen Intercontinental Champions ohne Wissen der Bosse so lange hinausgezögert, bis sein Vertrag schon abgelaufen war.

Jarrett hätte sich dann sein finales Match gegen Chyna mit 300.000 Dollar vergüten lassen - damit der WWF die Peinlichkeit erspart blieb, dass "Double J" zur Konkurrenzliga wechselte, ohne vorher seinen Gürtel verloren zu haben.

Chyna kämpfte im Wrestling-Ring auch gegen Männer © Imago

Jarrett hat der Darstellung der 2016 verstorbenen Chyna widersprochen, er sei im Guten mit WWE auseinander gegangen: "Sie haben mir nur gezahlt, was sie mir geschuldet haben." Gegen dieses Dementi spricht das, was passierte, als WWE die WCW 2001 aufkaufte.

Vince McMahon rächte sich

Jarretts Vertrag gehörte zu den wenigen, die nicht übernommen wurden - und WWE-Boss Vince McMahon feuerte Jarrett bei der letzten Ausgabe der WCW-Show Monday Nitro demonstrativ vor laufender Kamera.

McMahon verhöhnte dabei auch Jarretts Angewohnheit, seinen Namen zu buchstabieren und bezeichnete ihn als "G-O-N-E – GONE!"

WWE half Jarrett durch Alkoholsucht

Jarrett baute stattdessen diverse eigene Ligen auf, eine Rückkehr zum 2002 von ihm gegründeten Impact endete im Oktober 2017 unrühmlich: Impact trennte sich von ihm, nachdem sie ihm vorher schon eine Auszeit wegen "persönlicher Probleme" verordnet hatte.

WWE half Jarrett, die Krise zu überwinden: Sie finanzierte ihm eine Therapie gegen seine Alkoholsucht. Entsprechende Berichte hatte damals ein Freund Jarretts, der frühere NASCAR-Pilot Hermie Sadler, bestätigt.

Der Showkampf-Marktführer bietet prinzipiell allen aktuellen und früheren Wrestlern an, Entzugstherapien zu finanzieren. Die Maßnahme ist Teil der so genannten "Wellness Policy", dem Anti-Doping-Programm von WWE, das zugleich der gesundheitlichen Vorsorge dient.

Jarrett musste damals nicht zum ersten Mal eine schwere Zeit meistern: 2007 berührte die Wrestling-Fangemeinde das Schicksal seiner an Krebs verstorbenen Ehefrau Jill. Seit 2010 ist er neu verheiratet mit Karen Jarrett, der Ex-Ehefrau von Wrestler-Kollege Kurt Angle.

Die Annäherung von Jarrett und WWE führte 2018 auch dazu, dass Jarrett in die Hall of Fame der Liga aufgenommen wurde. Bei seinem Einzug gab es bereits einen Nostalgie-Auftritt: Gemeinsam mit seinem einstigen "Roadie" (Brian Armstrong, später bekannt als Road Dogg, heute hinter den WWE-Kulissen aktiv) sang er wie in den Neunzigern das Country-Lied "With my Baby tonight".