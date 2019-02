Seine dramatischen Auftritte bei No Escape (Elimination Chamber) und Tage zuvor im Gauntlet-Marathon bei SmackDown Live waren der Überraschungshit der vergangenen WWE-Woche.

Nun bekommt der unverhofft in den Main Event beförderte Kofi Kingston von The New Day die nächste Gelegenheit, sich dort festzubeißen.

Bei der aktuellen Ausgabe der dienstäglichen TV-Show begegneten sich die sechs Teilnehmer des No-Escape-Hauptkampf in einem Tag-Team-Match noch einmal. Kingston besiegte dabei zusammen mit AJ Styles und Jeff Hardy Champion Daniel Bryan, Randy Orton und Samoa Joe - indem er den Pinfall gegen Bryan landete.

Kingston schaltete Bryan mit dem Trouble-in-Paradise-Kick aus und pinnte ihn damit zum zweiten Mal innerhalb einer Woche, nachdem ihm das auch schon beim Gauntlet vergangene Woche gelungen war.

Kofi Kingston fordert Daniel Bryan bei Fastlane 2019

Shane McMahon, Sohn von WWE-Boss Vince McMahon, verkündete nach dem Match deshalb, dass Kingston bei der Großveranstaltung Fastlane am 10. März eine erneute Titelchance gegen Bryan erhalten wird.

Wie der Wrestling Observer berichtet, handelt es sich dabei um eine kurzfristige Planänderung von WWE, für die die Liga-Oberen sich wegen der starken Publikumsreaktionen auf Kingston in der vergangenen Woche entschieden hätten.

Für WrestleMania am 7. April sei eigentlich ein Titelmatch zwischen Bryan und einem unbekannten Herausforderer geplant gewesen, "den WWE zurückbringt" - inwiefern diese Planungen wegen der Kingston-Wende nun noch aktuell sind, ist Stand jetzt unklar.

Die weiteren Highlights:

- Zu Beginn der Show arbeiteten The Miz und Shane McMahon den Verlust der SmackDown-Tag-Team-Titles an die Usos auf. Sie erinnerten daran, dass es seit dem "Neustart" von WWE im Dezember keine automatischen Rückmatches mehr für entthronte Champions gibt, Miz wünschte sich von McMahon jedoch, dennoch eines festzusetzen. Shane-o-Mac zögerte, seine exekutive Macht so für sich selbst einzusetzen, ließ sich dann aber doch überzeugen - auch dieses Match für Fastlane steht.

- Die vier bei RAW in den Hauptkader beförderten NXT-Toptalente bekamen auch bei SmackDown die Gelegenheit, ihr Potenzial zu zeigen. Aleister Black besiegte seinen alten NXT-Rivalen Andrade ...

... Tommaso Ciampa und Johnny Gargano waren gegen Sheamus und Cesaro erfolgreich ...

... Ricochet gegen Eric Young, den Anführer der SAnitY-Gruppierung mit dem Deutschen Alexander Wolfe.

- Mandy Rose gelang in einem Match, in dem es nicht um den Titel ging, ein Überraschungssieg gegen Damenchampion Asuka. Dazu verhalf ihr einerseits eine Ablenkung Asukas durch Lacey Evans, andererseits die Vortäuschung einer Augenverletzung. Sie überraschte Asuka dann mit einem Stoß in die Seile und rollte sie erfolgreich ein.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live:

Aleister Black besiegt Andrade

Johnny Gargano & Tomasso Ciampa besiegen The Bar (Cesaro & Sheamus)

Non Title Match: Mandy Rose besiegt Asuka

Ricochet besiegt Eric Young

AJ Styles, Jeff Hardy & Kofi Kingston besiegen Daniel Bryan, Randy Orton & Samoa Joe