Diese Nachricht wird für jede Menge Gesprächsstoff bei Wrestling-Fans sorgen - auch wenn die entscheidende Einschränkung gleich mitgeliefert ist.

CM Punk, der im Unfrieden geschiedene Ex-Topstar von WWE, wird am Tag vor AEW All Out bei einer großen Fan-Convention auftreten, die nur eine Autostunde vom Veranstaltungsort Chicago entfernt liegt.

Wie Sports Illustrated vermeldete, wird Punk bei Starrcast im nahe gelegenen Schaumburg auftreten. Im selben Atemzug stellte der Artikel jedoch klar: "Punk tritt nur bei Starrcast auf, nicht beim All-Out-Pay-Per-View später am Abend." Punk soll bei der Convention ein Interview geben und Meet-and-Greets mit Fans bestreiten.

"Weil ich weiß, dass dieses Wochenende Fans wegen AEW Fans aus aller Welt anziehen wird und ich normalerweise nur eine Autogrammstunde im Jahr mache, ist das eine gute Gelegenheit, vielleicht Leute zu treffen, die ich sonst nicht treffen würde", wird Punk zitiert.

CM Punk soll Angebot von AEW abgelehnt haben

Punk hat seine Wrestling-Karriere nach seinem WWE-Aus 2014 beendet und ein Comeback wiederholt ausgeschlossen, ein Inkognito-Auftritt bei einer Independent-Liga in Wisconsin in diesem Jahr war ein Insider-Gag und kein Bruch dieser Garantie. Auch ein Angebot von AEW soll Punk abgelehnt haben.

Starrcast ist auch nicht formell mit AEW verbunden, wenngleich ein geplanter Starrcast-Auftritt des Undertaker in diesem Jahr - und die damit verbundenen Spekulationen, er könnte dann auch bei AEW Double or Nothing dabei sein - schon für größere Verwerfungen sorgten. WWE reagierte letztlich damit, dass sie dem Taker einen neuen Vertrag gab und ihn damit vom Markt holte, der Starrcast-Auftritt fiel flach.

Auch im Fall Punk wird keine Vorab-Versicherung dieser Welt verhindern, dass zahlreiche Fans weiter auf einen Punk-Auftritt bei All Out spekulieren werden - zumal sie oft genug erlebt haben, dass im Wrestling ja doch nichts unmöglich ist.