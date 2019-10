Die Wrestling-Liga WWE hat ein besonderes Match bei der Saudi-Arabien-Show Crown Jewel am Donnerstag (18 Uhr MEZ) festgelegt.

Im ersten Frauen-Wrestling-Match der Geschichte in Saudi-Arabien trifft Veteranin Natalya auf Newcomerin Lacey Evans. Die beiden Frauen hatte im Sommer eine Rivalität mit mehreren Matches, zuletzt traten sie gemeinsam als Tag Team auf. Beim WWE-Draft vor einigen Wochen wurden die beiden Partnerinnen getrennt: Natalya tritt künftig bei der Montags-Show RAW auf, Evans bei Friday Night SmackDown.

Frauen hatten bislang ein Antrittsverbot in Saudi-Arabien, in dem von Kronprinz Mohammed bin Salman regierten Land dürfen Frauen in der Öffentlichkeit grundsätzlich keinen Sport treiben.

Anzeige

DAZN gratis testen und Kampfsport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Ärger um Frauen-Segment in Promo

WWE-Vorstand Paul Levesque (Triple H) hatte vor der ersten Show des Zehn-Jahres-Vertrags mit dem arabischen Land erklärt, dass es "Diskussionen" gegeben habe, ob die Liga ihre Frauen in Saudi-Arabien antreten lassen könne - und dass er hoffe, dass dies künftig möglich sei.

Nun geht das Land, das nach und nach liberalisiert werden soll, einen weiteren Schritt. Bei der Premiere im April 2018 hatte es noch Ärger gegeben, weil in einem Promo-Segment des Greatest Royal Rumble während der Show Frauen zu sehen waren. Der staatliche saudische Sportbund entschuldigte sich anschließend für die "unanständige Szene".

WWE hat mit Saudi-Arabien eine auf zehn Jahre angelegte Partnerschaft abgeschlossen. Die Show Crown Jewel ist die vierte in Saudi-Arabien. Hauptkämpfe sind die Fights zwischen Box-Weltmeister Tyson Fury und Braun Strowman sowie von WWE Champion Brock Lesnar und Cain Velazquez.

Die Match-Card:

WWE Title Match: Brock Lesnar (c) vs. Cain Velasquez

WWE Universal Title Falls Count Anywhere Match: Seth Rollins (c) vs. The Fiend (Sonderklausel: Das Match darf nicht abgebrochen werden)

Tyson Fury vs. Braun Strowman

Ten Man Tag Team Match: Team Hulk Hogan (Roman Reigns, Ali, Shorty G, Rusev & Ricochet) vs. Team Ric Flair (Drew McIntyre, Randy Orton, King Corbin, Bobby Lashley & Shinsuke Nakamura)

Mansoor vs. Cesaro

Tag Team Turmoil Non Title Match: The New Day vs. The Viking Raiders vs. Heavy Machinery vs. Lucha House Party vs. Zack Ryder & Curt Hawkins vs The Revival vs. The O.C. vs. Dolph Ziggler & Robert Roode vs. The B-Team

WWE United States Title Match: AJ Styles (c) gegen den Sieger einer vorher steigenden 20-Mann-Battle-Royal

Lacey Evans vs. Natalya

WWE Crown Jewel 2019 in Saudi-Arabien im TV und Livestream:

Datum und Uhrzeit: 31. Oktober 2019, 17 Uhr

TV: Sky Select

Livestream: WWE Network