Bei den Survivor Series am Wochenende inszenierte WWE Keith Lee als Ausnahme-Phänomen von NXT, bei der dieswöchigen TV-Show von NXT setzte er noch einen drauf.

Koloss Lee, beim Elimination Match am Sonntag nur von Topstar Roman Reigns bezwungen, stand dort eigentlich nicht im Hauptkampf, aber lieferte quasi nebenbei die wohl irrwitzigste Aktion des WWE-Jahres - in kongenialer Kooperation mit deren Opfer Adam Cole.

Der NXT-Champion rannte bei Lees Match mit Dominik Dijakovic gegen die Tag-Team-Champions Bobby Fish und Kyle O'Reilly zum Ring, um in den Titelkampf einzugreifen - und kassierte dafür eine spektakuläre Quittung.

Keith Lee rammt Adam Cole ins Publikum

Mitten im Lauf rammte der offiziell 150 Kilo schwere Lee den deutlich schmächtigeren Cole mit voller Wucht weg - der darauf im hohen Bogen ins Publikum flog.

Das GIF der unglaublichen Aktion verbreitet sich im Netz schon rasend und hat das Zeug dazu, sich bei den berühmtesten WWE-Memes einzureihen.

Fans, die bei künftigen WWE-Shows in der ersten Reihe sitzen wollen, müssen dennoch keine Angst haben, so umgerissen zu werden wie die Zuschauer, die von Cole erwischt worden: Im Wrestling ist allgemein üblich, für solche Aktionen so genannte "Plants" ins Publikum zu setzen - vermeintliche Fans, die in Wahrheit selbst Wrestler sind oder anderweitig geschult sind, die geplanten Showeinlagen einzustecken.

Schönheitsfehler: Der Aktion fehlte der Kommentar von Mauro Ranallo, der nach dem Wirbel um die öffentliche Kollegenkritik von Corey Graves erneut fehlte. Die Kollegen des an einer bipolaren Störung und wiederkehrenden Depressionen leidenden US-Kult-Kommentators stellten den Fans in Aussicht, dass er kommende Woche wieder dabei sein würde.

Trotz der spektakulären Abwehraktion - beziehungsweise gerade deswegen - verloren Lee und Dijakovic das Match am Ende, der abgelenkte Dijakovic kassierte im Ring die Total Elimination von Fish und O'Reilly, die Titelgürtel blieben in der Undisputed Era.

Die Ergebnisse von WWE NXT am 27. November 2019:

NXT Tag Team Title Match: The Undisputed Era (Bobby Fish & Kyle O'Reilly) (c) besiegen Dominik Dijakovic & Keith Lee

Mansoor besiegt Shane Thorne

Candice LeRae besiegt Dakota Kai durch Disqualifikation

NXT Cruiserweight Title Match: Lio Rush (c) besiegt Akira Tozawa

Xia Li besiegt Vanessa Borne

Finn Balor besiegt Tommaso Ciampa