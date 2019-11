Die vierte und letzte große Traditionsshow des WWE-Jahres hat einen bemerkenswerten Verlauf genommen.

Der Dreikampf zwischen den Stars von RAW, SmackDown und dem erstmals auf Augenhöhe präsentierten, aufstrebenden Talenten von NXT endete mit einem Sieg für letztere.

NXT holte in der Gesamtabrechnung der Kämpfe um "Brand Supremacy" vier von sieben Siegen, SmackDown zwei, RAW nur einen.

Ein starkes Signal, dass es für die Liga von Vince McMahon gerade hohe Priorität hat, die in den USA in direkter TV-Konkurrenz zum neuen Rivalen AEW laufende NXT-Show zu pushen.

NXT 4 - SmackDown 2 - RAW 1

Für NXT gewann das Frauenteam um Rhea Ripley das Elimination Match der Damen, North American Champion Roderick Strong das Triple Threat Match gegen AJ Styles und Shinsuke Nakamura sowie Shayna Baszler den Dreikampf mit Becky Lynch und Bayley, den Damenchampion-Kolleginnen von RAW und SmackDown. Zudem verteidigte Lio Rush in der Kickoff-Show den nun NXT zugeordneten Cruiserweight-Titel gegen die von RAW und SmackDown entsandten Akira Tozawa und Kalisto.

Weiteres Prestige erntete NXT im Elimination Match der Männer (bei dem Kevin Owens trotz seines Überraschungsauftritts bei NXT TakeOver an der Seite von RAW verblieb). NXT-Vertreter Keith Lee eliminierte dort am Ende RAW-Kapitän Seth Rollins aus und brachte auch SmackDown-Topstar Roman Reigns in Bedrängnis, ehe der ihn dann doch ausschaltete. Reigns bot dem beeindruckend agil durch die Luft fliegenden Superschwergewicht am Ende einen respektvollen Faustgruß an, Lee nahm an.

Der große Auftritt für Lee ist ein klares Signal, dass er sich Wertschätzung bei Boss McMahon erarbeitet hat und mit einem größeren Push an die Liga-Spitze rechnen kann.

Aus deutschsprachiger Sicht noch erwähnenswert: Für Team NXT feierte das österreichische Phänomen WALTER sein Pay-Per-View-Debüt und wurde von den Fans in Chicago mit begeisterten Rufen empfangen. Nachdem er einige seiner üblich harten Aktionen anbringen konnte, wurde er jedoch als Erster von Drew McIntyre eliminiert.

Dominik mit dem 619 gegen Brock Lesnar

Ein weiteres Ausrufezeichen setzte NXT-Champion Adam Cole, der seinen Gürtel gegen das "Bruiserweight" Pete Dunne in einem sehenswerten 15-Minuten-Showdown gewann, der den direkten Qualitätsvergleich mit den anderen großen Titelmatches eher gewann als verlor.

Universal Champion The Fiend behielt seinen Titel erwartungsgmäß gegen Daniel Bryan, WWE-Champion Brock Lesnar triumphierte über Rey Mysterio, obwohl dem Sohn Dominik zu Hilfe kam und zeigte, was er in seinem Wrestling-Training schon gelernt hat. Dominik verpasste Lesnar zusammen mit Mysterio einen doppelten 619 und ließ dann noch den Frog Splash folgen, die Standardaktion des Weggefährten Eddie Guerrero (und von dessen ebenfalls früh verstorbenem Partner Art Barr).

Als Lesnar Mysterio bei einer weiteren Flugaktion aus der Luft pflückte und den F5 zeigte, war das Match jedoch in weniger als zehn Minuten vorbei.

Rätselhaftes Ende mit Becky Lynch, Rufe nach CM Punk

Überraschender- und auch etwas rätselhafterweise war aber weder ein Elimination Match noch einer der drei Titelkämpfe der Main Event, sondern der Dreikampf der Damenchampions.

Shayna Baszler, MMA-Weggefährtin der seit WrestleMania bei WWE pausierenden Ronda Rousey, fuhr dort den Sieg ein, indem sie SmackDown-Vertreterin Bayley mit dem Kirifuda Clutch zur Aufgabe zwang. Der Fight fiel qualitativ und stimmungsmäßig eher ab, die Fans riefen am Ende auch häufiger nach dem frisch als "Analysten" bei der WWE-Show Backstage auf die Bildfläche zurückgekehrten Lokalmatador CM Punk, der sich bei den Series jedoch nicht blicken ließ.

RAW-Damenchampion Becky Lynch war nicht an dem Finish beteiligt und beschloss die Show mit einer Attacke auf Baszler. Lynch - die Siegerin des WrestleMania-Hauptkampfs gegen Rousey und Charlotte Flair, beschloss die Show, indem sie über Baszler thronte und sich feiern ließ.

In das von NXT geprägte Gesamtbild passte das nicht rein - eventuell wird in der kommenden Nacht bei RAW klarer, was WWE damit bezweckte.

Die Ergebnisse der WWE Survivor Series 2019:

Kickoff-Show:

World Tag Team Trophy Battle Royal - Sieger: Dolph Ziggler & Robert Roode (SmackDown)

NXT Cruiserweight Title Match: Lio Rush (NXT) (c) besiegt Akira Tozawa (RAW), Kalisto (SmackDown)

Elimination Match: Team NXT (Rhea Ripley, Candice LeRae, Io Shirai, Bianca Belair & Toni Storm) besiegt Team RAW (Charlotte Flair, Asuka, Kairi Sane, Natalya & Sarah Logan), Team SmackDown (Sasha Banks, Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans & Nikki Cross)

Non Title Match: Roderick Strong (NXT) besiegt AJ Styles (RAW), Shinsuke Nakamura (SmackDown)

NXT Title Match: Adam Cole (c) besiegt Pete Dunne

WWE Universal Title Match: The Fiend (c) besiegt Daniel Bryan

Elimination Match: Team SmackDown (Roman Reigns, Braun Strowman, King Corbin, Mustafa Ali & Shorty G) besiegt Team RAW (Seth Rollins, Drew McIntyre, Kevin Owens, Randy Orton & Ricochet), Team NXT (Tommaso Ciampa, Damian Priest, Keith Lee, Matt Riddle & WALTER)

WWE Title No Holds Barred Match: Brock Lesnar (c) besiegt Rey Mysterio

Non Title Match: Shayna Baszler (NXT) besiegt Bayley (SmackDown), Becky Lynch (RAW)

Endstand: NXT 4 - RAW 1 - SmackDown 2