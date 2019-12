Bei WCW trug er einst eine absurde Liste mit 1004 Wrestling-Griffen vor, die er angeblich beherrschte. Bei WWE war "The List", die Auflistung seiner Feinde, ein umjubelter Running Gag.

Nun hat Chris Jericho auch die Fans der jungen Liga AEW mit einer aberwitzigen Aufzählung die Fans unterhalten. Der an legendäre Momente anknüpfende Vortrag bei der TV-Show Dynamite endete dann in der Verabredung von Jerichos letztem großen Match im Jahr 2019.

Sein Gegner wird Jungle Boy sein, der 22 Jahre alte Sohn des tragisch früh verstorbenen Schauspielers Luke Perry.

Anzeige

Chris Jericho trägt "Lexicon of Le Champion" vor

Jericho kam zusammen mit seinem Vollstrecker Jake Hager zum Ring und teilte den Fans mit, dass er vertraglich noch zu einem weiteren Match im laufenden Kalenderjahr verpflichtet sei - dass er sich aber seinen Gegner aussuchen dürfte (So lief die parallel zu AEW Dynamite laufende Ausgabe von WWE NXT).

Jericho unterstrich, dass er da wählerisch sei, er trug eine ganze Reihe von Leuten vor, gegen die er NICHT mehr antreten wolle.

In seinem "Lexicon of Le Champion", in dem er diese Streichliste vermerkt hatte, nannte er mehrfach seinen alten WWE-Rivalen Jon Moxley (Dean Ambrose), der ihn vergangene Woche ins Visier genommen hatte und sein Gegner bei der nächsten Großveranstaltung werden dürfte.

Dazu mischte er zahlreiche echte Wrestler-Namen mit dazu passenden Gag-Nennungen: Er wolle nicht gegen Hangman Page antreten und auch nicht gegen Diamond Dallas Page und Ex-WWE-Wrestlerin Paige. Nicht gegen Kenny Omega und auch nicht gegen Kenny aus South Park. Nicht gegen die Young Bucks und auch nicht gegen Onkel Buck. Nicht gegen Scorpio Sky und auch nicht gegen die Scorpions. Nicht gegen Darby Allin und auch nicht gegen Rick Allen und Allen Jones (bürgerlicher Name von WWE-Star AJ Styles). Auch diverse Fans im Publikum schloss er heraus.

Jungle Boy vom Jurassic Express stellt sich

Das Schauspiel endete, als der Jurassic Express hinzukam und andeutete, dass er gerne den letzten Jericho-Gegner 2019 stellen würde.

Jericho erklärte jedoch, dass in seinem Lexikon der ungewollten Gegner auch Dinosaurier und kleine Jungen stehen würden, womit er ausdrückte, dass Luchasaurus und der 1,57 Meter kleine Marko Stunt aus dem Rennen seien.

Jungle Boy (l., mit Marko Stunt und Luchasaurus) forderte Chris Jericho (r., mit Jake Hager) heraus © AEW

Es blieb Jungle Boy, der sich als Gegner anbot und auch gleich beleidigt wurde. Jericho merkte an, dass Jungle Boy es keine zehn Minuten mit ihm im Ring aushalten würde. Jungle Boy hielt dagegen und ohrfeigte Jericho, es entbrannte eine Prügelei, an deren Ende der Jurassic Express Jericho und Hager vertrieb.

Das Match zwischen Jericho und Jungle Boy soll am 18. Dezember, bei der übernächsten Dynamite-Ausgabe steigen.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 4. Dezember 2019:

Dustin Rhodes & The Young Bucks besiegen The Inner Circle (Sammy Guevara, Santana & Ortiz)

Rey Fenix besiegt Trent

Nyla Rose besiegt Leva Bates

Kris Statlander besiegt Hikaru Shida

Pentagon Jr. besiegt Christopher Daniels

Jon Moxley besiegt Joey Janela