Ein Jahr nach seinem offiziellen Karriere-Ende im Wrestling zieht Dave Bautista alias Batista in die WWE Hall of Fame ein - zusammen mit der legendären nWo um Showkampf-Ikone Hulk Hogan.

Batista und die New World Order, vertreten durch Hogan, Kevin Nash, Scott Hall und Sean Waltman (zu nWo-Zeiten bekannt als Syxx), werden am 2. April 2020 in Tampa in die Ruhmeshalle eingeführt, drei Tage vor der Mega-Show WrestleMania 36 in der gleichen Stadt.

Batista wurde vom WWE- zum Hollywood-Star

Der zweimalige WWE und viermalige World Champion Batista gilt neben John Cena als der größte Star, den WWE im vergangenen Jahrzehnt hervorgebracht hat. Nach einem letzten Match gegen seinen alten Mentor und Rivalen Triple H bei WrestleMania 35 hatte der 50-Jährige seine Ringkarriere für beendet erklärt.

Bautista hat sich mittlerweile als Schauspieler in Hollywood etabliert, bekannt ist er dort vor allem als "Drax the Destroyer" in "Guardians of the Galaxy" geworden.

Hulk Hogan hatte sich mit der nWo neu erfunden

Die 1996 in der mittlerweile von WWE geschluckten Liga WCW formierte nWo gehört zu den bedeutendsten "Stables" der Wrestling-Geschichte. Hogan, in den Achtzigern und frühen Neunzigern der absolute Topstar der Branche, erfand sich in ihrem Zentrum noch einmal neu, indem er einen "Heel Turn", eine Verwandlung zum ganz in schwarz gekleideten Bösewicht "Hollywood Hogan" hinlegte.

Bemerkenswert: Neben Hogan und den beiden anderen Gründungsmitglieder Hall und Nash zieht lediglich Waltman in die Hall of Fame ein. Im Lauf der Jahre hatten sich auch zahlreiche andere Stars wie der verstorbene "Macho Man" Randy Savage, The Giant (Big Show) und Scott Steiner der vielfach wiederaufgelegten Gruppierung angeschlossen.

WWE beschränkt sich aber auf einen kleinen Kern mit Hogan und dem Trio Nash, Hall und Waltman. Letztere waren zuvor bei der damaligen WWF als Diesel, Razor Ramon und 1-2-3 Kid bekannt. Zusammen mit Shawn Michaels und Triple H hatten sie dort den berüchtigten Backstage-Freundeskreis The Kliq gebildet und waren dann zu WCW gewechselt. Die nWo wurde dort als feindliche, von den vorherigen WWF-Stars geprägte Macht inszeniert.

Hogan, Hall und Nash sind bereits als Einzelwrestler Teil der Hall of Fame, Waltman seit vergangenem Jahr als Teil der ebenfalls aus der Kliq hervorgegangenen D-Generation X.