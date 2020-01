Sie steht vor dem größten Wrestling-Match ihrer Karriere. Einem Match, dessen Ergebnis historische Tragweite annehmen könnte - und in diesem Fall einen großen Aufmerksamkeitsschub für ihre Liga zu Folge hätte.

Nun allerdings haben Tessa Blanchard und ihr Arbeitgeber Impact Wrestling (das frühere TNA) aus anderen Gründen große Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Mehrere profilierte Wrestlerinnen anderer Promotions - darunter auch zwei, die mittlerweile bei WWE sind - haben via Twitter schwere Vorwürfe gegen die 24 Jahre alte Tochter des WWE-Hall-of-Famers Tully Blanchard erhoben.

Die schwerste Anschuldigung: Blanchard soll eine Kollegin rassistisch beleidigt und bespuckt haben.

Tessa Blanchard könnte gegen Sami Callihan Geschichte schreiben

Blanchard steht in der Nacht zum Montag im Hauptkampf der Veranstaltung "Hard to Kill" in Dallas und fordert dort in einem Frau-Mann-Match den amtierenden World Champion Sami Callihan heraus: Mit Callihan, im NXT-Kader von WWE einst als Solomon Crowe aktiv, verbindet sie eine länger anhaltende Rivalität.

Sollte sie ihn besiegen, was bis zu diesem Wochenende die allgemeine Erwartung war (entweder gleich oder in einem eventuellen Rückkampf), wäre sie der erste weibliche World Champion der ehemals zweitgrößten US-Liga hinter WWE.

Blanchard wäre generell die erste Frau, die den wichtigsten Titel einer größeren US-Liga klassischen Zuschnitts erringen würde. Auf ein ähnliches Experiment ließ sich bisher nur der Wrestling-Fantasy-Hybrid Lucha Underground ein, wo die Mexikanerin Sexy Star als Champion regierte (inzwischen ebenfalls unrühmlich in die Schlagzeilen gekommen). Bei WWE hielt die 2016 früh verstorbene Chyna einst den sekundären Intercontinental Title.

Auf ihr großes Match gegen Callihan dürfte ein Twitter-Beitrag Blanchards angespielt haben, den sie am Samstag veröffentlichte - und damit unfreiwillig eine Lawine auslöste.

Allysin Kay erhebt Rassismus-Vorwurf

"Hey, ihr Frauen: Versucht euch gegenseitig zu unterstützen. Dann passieren coole Dinge", schrieb Blanchard. Die Reaktionen darauf offenbarten schnell, dass Blanchard sich hinter den Kulissen der Branche einige Feindinnen gemacht hat - die ihr vorwerfen, genau das Gegenteil zu tun.

"Du hast zahllose weibliche Kolleginnen herabgewürdigt, schikaniert und schlechtgemacht, auch mich. Das soll Unterstützung sein?", schrieb als eine der ersten WWE-Wrestlerin Chelsea Green, die in dieser Woche ihr Debüt bei der Show NXT gefeiert hatte und bei Impact früher als Laurel van Ness bekannt war.

In etwa zur gleichen Zeit gab Allysin Kay, eine weitere frühere Impact-Wrestlerin, Blanchard eine noch brisantere Antwort: "Weißt du noch, wie du einer schwarzen Frau Frau in Japan ins Gesicht gespuckt hast und sie mit dem N-Wort benannt hast?", fragte der Damenchampion der Liga NWA und nannte Blanchards Tweet eine "Unverschämtheit".

Black Rose: "Ja, das ist passiert"

Während Blanchard Green noch zu beschwichtigen versuchte und sie zu einem klärenden Gespräch animierte, wies sie Kays Vorwurf zurück: "Das ist nicht wahr. Das ist mein Statement und alle Aufmerksamkeit, die ich dem widmen werde, so lächerlich ist das."

Es folgte dann allerdings Stufe 2: Blanchards mutmaßliches Opfer meldete sich zu Wort. "Ja, das ist passiert, 2017 in Japan", schrieb Nilka García Solís, die im Ring als "Black Rose" und "Rosa Negra" antritt. In holprigem Englisch, aber inhaltlich unmissverständlich, bekräftigte sie damit den Vorwurf und ergänzte, dass Rassismus "nicht lächerlich, sondern eine Krankheit" sei.

Blanchard reagierte darauf nicht mehr, dafür schien noch eine weitere Wrestlerin den Vorwurf zu stützen: "Sie hat noch mehr schlimmes Zeug in Japan gemacht. Nie vergessen. Halt dich an das, was du predigst, Schätzchen", schrieb die nun beim WWE-Rivalen AEW aktive Shanna.

Weitere Vorwürfe eines allgemein schäbigen Verhaltens kamen noch von Priscilla Kelly und der nun bei NXT UK, dem England-Kader von WWE kämpfenden Isla Dawn. "Ich habe deine Schikanen aus erster Hand erlebt", schrieb letztere: "Ich wurde regelmäßig beschimpft, wurde bespuckt, war Opfer von Gerüchten, musste mehrere Versuche überstehen, mich bei anderen Ligen unmöglich zu machen (und mehr). Ich kann nur beten, dass du dich jetzt an deine eigenen Ratschläge hältst."

Gerüchte um Rauswurf bei WWE

Blanchard, deren Vater Gründungsmitglied der legendären "Four Horsemen" um Ric Flair war, steht seit 2014 im Ring und hat sich in denen vergangenen Jahren als eines der heißesten weiblichen Talente hervorgetan.

Über ihr Backstage-Verhalten wurde in der Szene aber auch immer wieder getuschelt und teils offen geschimpft, es gibt auch Spekulationen, dass es der Grund sein könnte, warum WWE sie bisher nicht verpflichtet hat, obwohl sie sich 2017 mit einem starken Match gegen Kairi Sane im Mae-Young-Classic-Turnier empfohlen hatte.

Ein Gerücht, dass sie damals wegen ihres Benehmens aus dem Performance Center von WWE geflogen sei, hat Blanchard wiederholt dementiert. In ihrer Antwort auf Green hat sie aber auch Fehler eingeräumt: "Ich bin keine Heilige, ich hatte meine Aufs und Abs und dumme Entscheidungen getroffen."

Unabhängig davon, ob der Rassismus-Vorwurf stimmt oder nicht: Viel böses Blut hat sie dabei offensichtlich hinterlassen.